Část obviněných z kauzy Čapí hnízdo žádá zastavení stíhání

Praha - Část aktérů kauzy farmy Čapí hnízdo, v níž je z dotačního podvodu obviněn i premiér Andrej Babiš (ANO), žádá zastavení stíhání. Uvedl to dnes server iROZHLAS.cz na základě vyjádření mluvčího Městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly. Žádost podali zatím dva ze šesti obviněných. Cimbala neupřesnil, o koho se jedná. Podle serveru je jedním z těch, kteří podali žádost, bývalý šéf představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo a někdejší manažer koncernu Agrofert, který Babiš vlastnil, Josef Nenadál. Babiš se serveru odmítl k věci vyjádřit.

"Návrh na zastavení stíhání jsem za klienta podal při skončení vyšetřování přímo a následně písemně odůvodnil. Smysl návrhu je ten, že je nepochybné, že se nestal skutek, pro který je klient stíhán," řekl serveru Nenadálův advokát Zdeněk Odehnal. Kromě Babiše a Nenadála čelí obvinění v případu Čapí hnízdo Babišova manželka Monika i premiérův švagr Martin Herodes a dcera Adriana Bobeková a také bývalá členka společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová. Stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího vyloučila policie koncem března k vlastnímu řízení.

O zastavení stíhání podle serveru pravděpodobně požádají také obhájci dalších obviněných. "Garantuji vám, že můj klient hodlá využít veškerých možných dostupných prostředků ke své obhajobě," řekla serveru Herodesova advokátka Katarína Janisková.

Policisté navrhli 17. dubna Babiše a další obviněné v kauze Čapí hnízdo obžalovat. Návrh se netýká premiérova syna, který je stíhán samostatně. Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.

Společnost Farma Čapí hnízdo dříve patřila Agrofertu, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov. V roce 2007 se přeměnila na firmu s akciemi na majitele. Další rok získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, než jej kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní firma Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.