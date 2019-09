Část obcí volila zastupitele, někde přišly až tři čtvrtiny voličů

Praha - Desítka obcí a pražská městská část Nedvězí si v sobotu zvolily nové zastupitele. Třeba v Kněžičkách na Nymbursku a Zlaté u Prahy přišly k urně více než tři čtvrtiny voličů, zatímco ve Vsi Touškov na Plzeňsku ani ne čtvrtina. Mandát získalo 51 mužů a 20 žen. Nejstaršímu zvolenému zastupiteli je 71 let a nejmladšímu 25 let. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Volby se v některých obcích opakovaly za poslední rok už potřetí. Volilo se tam, kde od loňských říjnových voleb klesl počet zastupitelů pod zákonem stanovený počet, nebo se tam zvolená zastupitelstva po sporech rozpadla.

Ve středních Čechách se volby musely zopakovat ve čtyřech obcích, Kněžičkách, Zlaté, Křivoklátu na Rakovnicku a Bernardově na Kutnohorsku. V Kněžičkách účast přesáhla 77 procent. V sedmičlenném zastupitelstvu získalo čtyři křesla uskupení Za lepší Kněžičky a tři sdružení SNK Kněžičky 2019. Účast téměř 77 procent byla také ve Zlaté, kde čtyři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu získalo uskupení Společně pro Zlatou a tři Změna pro Zlatou.

V Křivoklátu přišlo k urně přes 56 procent voličů. Vyhrálo uskupení Nezávislí - SNK a v sedmičlenném zastupitelstvu má tři mandáty. Dva získal Náš Křivoklát a po jednom Lepší Křivoklát a Pro Křivoklát. Podobná účast jako v Křivoklátě byla i v Bernardově. Lidé tam volili jednotlivé kandidáty. V pětičlenném zastupitelstvu zasedne Libuše Loužilová, Nikola Sobkěvičová, Jan Pavel, Blanka Gajdošová a Bohuslav Kolínský. Nové zastupitele volili lidé i v pražské čtvrti Nedvězí, kde přišlo asi 30 procent voličů. Volit mohli pouze jednu kandidátku - SNK Nedvězí. Složení zastupitelstva se příliš nezmění, jedinou novou tváří je Ivan Nejedlý.

Ve Vsi Touškově na Plzeňsku dorazilo jen 23,16 procenta voličů. Lidé tam mohli volit jen jedinou kandidátku, uskupení Pro Ves Touškov. V Nekvasovech na Plzeňsku, kde byla také jen jedna kandidátka - uskupení Občané pro Nekvasovy, přišlo 56 procent voličů.

Ve dvou obcích se znovu volilo také na Prostějovsku. Obyvatelé vsí Hruška a Škřípov šli k urnám za poslední rok už potřetí. I přesto třeba ve Skřípově dosáhla účast téměř 76 procent. Čtyři mandáty získalo Sdružení nezávislých kandidátů "Petrova cechu Skřípov" a tři Nezávislí kandidáti obce Skřípov. V Hrušce přišlo 48 procent voličů. Čtyři mandáty získalo uskupení Nezávislí "Za Hrušku 2018" a tři Nezávislí Hruška 2018.

V Újezdečku u Teplic volební účast činila skoro 63 procent. Vyhrálo hnutí Pro lepší Újezdeček, které získalo čtyři mandáty, tři křesla bude mít Sdružení nezávislých kandidátů. V obci Pravy na Pardubicku volilo skoro 67 procent oprávněných voličů a v pětičlenném zastupitelstvu obsadí všechna místa sdružení Pro Pravy.