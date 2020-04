Část nakažených koronavirem vykazuje neurologické potíže

Ilustrační foto - Zdravotník transportuje pacienta v Montefiore Medical Center v New Yorku.

New York - Menší část nakažených koronavirem vykazuje také neurologické potíže včetně zmatení, záchvatů či mrtvice. Takové symptomy u některých pacientů hlásí podle listu The New York Times (NYT) lékaři po celém světě. Typickými příznaky nemoci COVID-19, kterou koronavir způsobuje, jsou kašel, horečka a potíže s dýcháním. Vědci také zaznamenali neobvyklé symptomy v podobě ztráty čichu a chuti či srdečních potíží, nyní tedy zmiňují také neurologické problémy.

Na počátku března přišel na pohotovost ve floridském městě Boca Raton jistý 74letý muž, který si stěžoval na kašel a horečku. Rentgen nicméně vyloučil zápal plic, proto lékaři poslali pacienta domů. Druhý den ho příbuzní do nemocnice přivezli znovu, neboť horečka se ještě zvýšila. Pacient měl potíže s dechem, lékařům ale nebyl schopen sdělit své jméno a vysvětlit, co ho trápí, neboť nedokázal promluvit.

Senior, který se vedle chronické plicní choroby potýkal s Parkinsonovou nemocí, se jen trhaně oháněl rukama a nohama a zdálo se, že ho postihl záchvat. Následně u něj byla potvrzena nemoc COVID-19.

V úterý lékaři v Detroitu zaznamenali další nezvyklý případ nemoci COVID-19, nakaženou je zhruba padesátiletá zaměstnankyně aerolinií. Žena byla zmatená a stěžovala si na bolest hlavy. Jméno dokázala sdělit, postupně ale přestávala reagovat. Vyšetření následně odhalilo v části mozku abnormální otoky a záněty a také odumírání části buněk. Lékaři u ženy diagnostikovali akutní nekrotizující encefalopatii, která je vzácnou komplikací v případě chřipek a jiných virových infekcí.

Podobné případy doprovázející pandemii nemoci COVID-19 ohlásili i lékaři v Itálii a dalších zemích. U některých pacientů byly zaznamenány blouznivé stavy ještě před tím, než se u nich objevily horečky a potíže s dýcháním, uvedl lékař Alessandro Padovani z univerzitní kliniky v italské Brescii, kde byla zprovozněna zvláštní lůžka pro pacienty nakažené koronavirem s neurologickými komplikacemi.

Pacienti s encefalopatií jsou zmatení, neteční a mohou se jevit i otřeseně, chovat se podivně, zírat do prostoru a trpět záchvaty vyžadujícími okamžitou péči. Experti při takových stavech varují ošetřující lékaře, aby měli na paměti, že tito pacienti mohou být nakažení, proto musí sami sebe chránit před infekcí.