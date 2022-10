Část ministrů bude v pondělí v Kyjevě jednat s ukrajinskými protějšky

Praha - O poválečné obnově Ukrajiny či ukrajinských uprchlících na českém území budou v pondělí jednat ministři české vlády v Kyjevě se svými ukrajinskými protějšky. Společné zasedání obou kabinetů provázejí kvůli trvající ruské vojenské invazi na území Ukrajiny přísná bezpečnostní opatření. Úřad vlády tak dosud nezveřejnil ani přesné složení delegace, která má čítat asi šest ministrů. Veřejně známé téměř jistě nebudou ani podrobnosti o způsobu přepravy a přesném času odjezdu ministrů z Česka.

O společném zasedání české a ukrajinské vlády informoval český kabinet před třemi týdny při jednání na Pražském hradě, které zahrnovalo zasedání Evropského politického společenství (EPC) a neformální summit EU. Premiér Petr Fiala (ODS) si tehdy cestu potvrdil se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem, se kterým se setkal na okraj summitu.

Do Kyjeva by měla vyrazit zhruba třetina Fialovy vlády, premiér od počátku hovoří o šesti ministrech. Výběr podle dřívějších premiérových vyjádření závisel i na požadavcích ukrajinské strany ohledně toho, čeho by se měly především rozhovory týkat. Bezpečnostní aspekty cesty minulý týden projednávala Bezpečnostní rada státu. Podle deníku Blesk by v delegaci měli být ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Svou účast v delegaci dnes naopak při příchodu na jednání vlády spíše odmítl ministr školství Vladimír Balaš (STAN), který ji dříve připouštěl. "Vypadá to, že tam asi nebudu, naopak asi ukrajinský ministr školství přijede sem," řekl. Řešit je podle něj třeba dvoustrannou smlouvu či on-line výuku z Ukrajiny. "Zasahuje do výukových procesů u nás, zatěžuje nadměrně ukrajinské děti. Neumožňuje jim to, aby sociálně žili s českými vrstevníky," uvedl. Témata podle něj předjedná v Kyjevě Fiala, zbytek se dotáhne při schůzce s ukrajinským ministrem v Česku.

V podobném formátu jedná pravidelně česká vláda s partnery z Polska, Slovenska a Izraele. Do Kyjeva pojedou ministři během českého předsednictví v Radě EU. "Navážeme na konzultace, které jsme premiér a já vedli během našich návštěv v Kyjevě. Během jednání budeme řešit zapojení českých nevládních organizací a firem do poválečné obnovy Ukrajiny i podporu země při integraci do EU," sdělil dříve ČTK Lipavský. Stanjura před týdnem uvedl, že tématem jednání bude vedle pomoci Kyjevu i případný příchod dalších ukrajinských běženců do Česka.

Od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu do začátku tohoto týdne český stát udělil 450.090 dočasných víz, která držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Ministerstvo financí před dvěma týdny uvedlo, že stát vydal na zvládání uprchlické vlny do konce září 13,9 miliardy, samosprávy utratily do konce července tři miliardy. Podle Stanjury budou náklady za celý rok pravděpodobně nižší než původně odhadovaných 25 miliard korun.

Česko od počátku ruské invaze patří mezi nejvýraznější podporovatele Ukrajiny. Export vojenského materiálu z ČR na Ukrajinu letos dosáhl podle Černochové 47 miliard korun a stát dosud Ukrajině poskytl pomoc za 4,2 miliardy korun.

Premiér Fiala již po začátku ruské invaze na Ukrajinu tamní hlavní město navštívil. V polovině března společně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou vyrazil do Kyjeva, který se snažily obklíčit ruské jednotky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy návštěvu označil za silný projev podpory pro napadenou zemi.