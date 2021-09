Část lékařů je proti plošnému zvýšení mezd ve zdravotnictví

Praha - Část lékařů je proti plošnému zvyšování mezd v příštím roce, které požadují odbory a Česká lékařská komora. Podle nich už nejsou hlavním problémem českého zdravotnictví nízké mzdy a platy. Díky vyšším příjmům pracovníci ve zdravotnictví žádají kratší pracovní úvazky a plošné navyšování může paradoxně způsobit pokles pracovních kapacit a prohloubit personální krizi. V otevřeném dopisu pro premiéra Andreje Babiše (ANO) to uvedli zástupci praktických lékařů pro dospělé i děti, gynekologů, zubařů, ambulantních specialistů a Hospodářské komory ČR. ČTK má text k dispozici. O platech by měli zástupci vlády s odbory jednat v pondělí ráno.

Navýšení mezd všech pracovníků by mělo pokrýt inflaci, uvedli lékaři. "Odbory a Českou lékařskou komorou požadovaný desetiprocentní nárůst požadujeme za naprosto neadekvátní. Vzhledem k tomu, že mzdy a platy ve zdravotnictví dlouhodobě rostou rychleji než v ostatních odvětvích, a zejména v posledním roce došlo k jejich enormnímu navýšení, je požadavek na jejich další desetiprocentní navýšení v rozporu s dobrými mravy," napsali v dopise. Premiéra proto žádají o "střízlivý přístup".

Obrovské nasazení zdravotníků během epidemie covidu-19 nelze podle části lékařů nikdy zcela vykompenzovat penězi. Připomněli, že někteří zaměstnavatelé oceňovali své zaměstnance odměnami po celé období epidemie, dvakrát pak byly vyplaceny mimořádné odměny. "Ukazuje se, že hlavním problémem českého zdravotnictví již nejsou nízké platy a mzdy, jak tomu bylo před několika lety. Naopak, zkušenosti z let 2020-2021 ukazují, že jejich zvyšování přináší opačný efekt, než bychom předpokládali. Zaměstnanci začali žádat o sjednání kratší pracovní doby, protože díky vyšším příjmům preferují více volného času," konstatovali zástupci některých lékařů. Opakované plošné navyšování platů a mezd ve zdravotnictví podle nich může paradoxně způsobit pokles pracovních kapacit a prohloubit personální krizi.

Osobní náklady nyní u některých poskytovatelů tvoří 90 procent veškerých nákladů a nemohou investovat odpovídající prostředky do modernizace, rekonstrukce, ale někdy ani do běžné údržby budov. Plošné zvyšování také neumožňuje zaměstnavatelům ohodnotit klíčové pracovníky, uvedli zástupci lékařů.

Lékaři v dopise připomínají, že plošné navýšení na posledním jednání odmítla rada poskytovatelů, která je poradním orgánem ministra zdravotnictví a v které mají své zástupce všechny segmenty zdravotní péče. "Je nutné také jasně říci, že určování výše platů ve zdravotnictví není rolí vlády, neboť zdravotníci nejsou státními zaměstnanci," poznamenali.

Pokud by vláda o nárůstu mezd a platů rozhodla, je potřeba podle lékařů poskytnout prostředky na zvýšení všem segmentům prostřednictvím úhradové vyhlášky pro příští rok. Ta by měla vyjít ve sbírce zákonů do konce října. Podle dřívějších dohod s poskytovateli zdravotní péče se v ní počítá s asi čtyřprocentním navýšením úhrad.