Část komunistů požádala o volbu nového vedení KSČM mimo sjezd

Praha - Čekat s volbou nového vedení na sjezd, jehož konání znemožňuje epidemie koronaviru, nechce třetina organizací KSČM. Volbou se proto bude zabývat ústřední výbor strany na prvním zasedání po uvolnění nejpřísnějších protiepidemických pravidel. ČTK to řekl místopředseda komunistů Petr Šimůnek. Volba se může podle stanov uskutečnit jedině, pokud nejprve rezignuje, nebo bude odvoláno dosavadní vedení v čele s Vojtěchem Filipem. Představitelé strany po neúspěchu v podzimních krajských volbách dali funkce pouze k dispozici. Filip dnes ČTK odmítl říct, jak se zachová. Rezignaci už podala místopředsedkyně Kateřina Konečná.

Šimůnek ČTK řekl, že ústřední výbor, který má víc než devadesát členů, bude jednat do týdne po přechodu Česka do čtvrtého epidemického stupně PES, tedy až bude povoleno shromažďování alespoň šesti lidí. Zasedání by se uskutečnilo videokonferencí z krajských centrál KSČM. Při tom by komunisté případně i zvolili nové vedení. "Bod musíme zařadit, třetinu okresů, které se chtějí zabývat volbou nového vedení, máme. Je otázkou, jestli stávající vedení bude rezignovat a umožní volbu nového vedení. Pokud nebude rezignovat, musí se o tom hlasovat a podle našich stanov musí být pro tuto volbu dvě třetiny členů," uvedl Šimůnek.

Podle zákulisních informací je poměr mezi příznivci současného vedení a těmi, kteří žádají změnu, asi půl na půl. Filip, jenž několikrát uvedl, že na sjezdu nechce znovu kandidovat, dnes ČTK odmítl říct, jak se zachová. Nejprve chce se svým názorem seznámit spolustraníky. "Žádný chaos ve straně nepřipustím, dokud nerozhodne kolektivní orgán," uvedl pouze.

Konečná očekává, že by se široké vedení mohlo sejít 23. nebo 30. ledna. ČTK řekla, že v ten den ve vedení skončí. Ústřední výbor by měl potvrdit její rezignaci. Scénářů, jak se jednání odehraje, je podle ní víc. Také ona upozornila na podmínku, že pro rozhodnutí ústředního výboru je třeba dvoutřetinová podpora všech členů.

Volební sjezd KSČM se měl původně uskutečnit loni v dubnu, nesešel se kvůli koronaviru. Ze stejných důvodů komunisté odložili i listopadový termín. Filip po debaklu komunistů v říjnových volbách do krajských zastupitelstev oznámil, že už se o nejvyšší stranickou funkci nebude ucházet. Uvedl tehdy, že k plánu odejít ho vedlo po prodělaném infarktu i zdraví. Současně oznámil, že nynější vedení bude komunistickou stranu řídit až do sjezdu. Funkce dalo k dispozici s tím, že případné rezignace by mohl přijmout až ústřední výbor KSČM. Ten se zatím ale kvůli epidemii nesešel.

Komunisté se v loňských krajských volbách dostali pouze do čtyř krajských zastupitelstev ze 13. Mají 13 mandátů, proti předchozím volbám ztratili 73 zastupitelů. Podle Filipa ztráta není dána odlivem voličů k hnutí ANO, jako tomu bylo při sněmovních volbách před čtyřmi lety. Komunisté se nyní chystají na sněmovní volby, jejich příprava bude podle Filipa i hlavním bodem chystaného jednání ústředního výboru.