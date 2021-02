Část klubu KSČM nechce schvalovat rozpočet v legislativní nouzi

Praha - Klub KSČM hlasování o rozpočtu se schodkem 500 miliard korun ve stavu legislativní nouze jako celek nepodpoří. Poslanec Jiří Dolejš po jednání klubu ČTK řekl, že poslanci se dohodli na volném hlasování o režimu schvalování návrhu. Pokud by přesto vláda prosadila, že schodek financí bude projednávat Sněmovna zrychleně, sejdou se ještě jednou, aby zvážili další postup.

Kolik z poslanců se k návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD schodek projednat v režimu rozpočtové nouze přidá, nechtěl uvést. V případě, že vláda rychlé projednání neprosadí, bude Sněmovna rozpočet projednávat v březnu, doplnil. Podle předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika je proti hlasování ve stavu legislativní nouze drtivá většina komunistického klubu.

Komunisté dosud při hlasování o rozpočtu menšinový kabinet podporovali. V úterý jejich širší vedení dohodu na společném postupu nenašlo. Kováčik dnes novinářům řekl, že zatím nelze deklarovat, zda klub rozpočet podpoří, on osobně se k tomu spíše kloní. "Ukazuje se, že na to, aby bylo například na kompenzace, je třeba vytvořit rozpočtový prostor. A to je právě to, co u mě třeba převažuje," poznamenal.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhuje schválit rozpočtovou novelu ve stavu legislativní nouze. Návrh vláda schválila v pondělí večer, ve středu ho projednal rozpočtový výbor dolní komory. Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle návrhu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun. Příjmy by tak měly být proti schválenému rozpočtu nižší o 102,7 miliardy korun a výdaje vyšší o 77,3 miliardy korun. Podle oslovených ekonomů je navrhovaný schodek neopodstatněný. Současná ekonomická situace a nejnovější odhady vývoje ekonomiky by podle nich ospravedlňovaly schodek kolem 400 miliard korun.