Část jednání právního výboru byla bez veřejností, kvůli epidemii

Praha - Za zavřenými dveřmi se odehrávala část dnešního jednání sněmovního ústavně-právního výboru. O vyloučení veřejnosti členové výboru většinově rozhodli na návrh Heleny Válkové (ANO) kvůli zhoršující se situaci kolem epidemie koronaviru, byť všichni přítomní poslanci i hosté měli nasazenu roušku nebo respirátor.

"Dávám přednost bezpečnosti, zdraví a zamezení šíření infekce," argumentovala Válková. Poukazovala i na to, že z jednání se pořizuje zvukový záznam, který si zájemci mohou později pustit. Proti uzavření jednání se v debatě postavil Jakub Michálek (ANO), byť obavy Válkové pokládá za legitimní. "Tak závažné zákony není vhodné projednávat s vyloučením veřejnosti," zdůraznil.

Poslanci se následně zajímali o to, zda by jednání nebylo možné přesunout do větší místnosti, aby mohly být dodrženy doporučené rozestupy mezi lidmi. Volná místnost se ale nenašla.

Členové výboru nakonec ponechali otevřené projednání vládní novely o soudech a soudcích, což byl první bod. Na schůzi k němu totiž dorazili i představitelé soudů a Soudcovské unie.

Novela by například zakázala opakované jmenování předsedů soudů, zavedla by povinnou přípravu justičních kandidátů nebo by omezila rozhodování laických přísedících v trestních řízeních. Výbor nakonec debatu o předloze přerušil zhruba na dva týdny. Zástupci soudců se přimlouvali za její co nejrychlejší schválení. "Považuji tento zákon za zcela zásadní," uvedla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Vládní návrh je podle ní kompromisní a ačkoli obsahuje i sporné body, jde podle ní o maličkosti.

K vládní novele se už sešlo několik pozměňovacích návrhů. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a Dominik Feri (TOP 09) chtějí předlohu upravit tak, aby se nestalo, že soud nebude mít předsedu a zároveň ani místopředsedu. Způsoby řešení ale prosazují jiné. Feri opět prosazuje také třeba zrušení přísedících v civilních sporech a Vondráček zpřesnění složení komise pro výběr nových soudců.