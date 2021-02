Část hejtmanů žádá stav nouze, další čekají na postoj vlády

Ilustrační foto - Hejtman Ivo Vondrák (ANO) byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje 5. listopadu 2020 v Ostravě opět zvolen do funkce.

Ilustrační foto - Hejtman Ivo Vondrák (ANO) byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje 5. listopadu 2020 v Ostravě opět zvolen do funkce. ČTK/Petr Sznapka

Praha - Část hejtmanů bude na odpoledním jednání s ministry žádat vládu kvůli epidemii covidu-19 o vyhlášení nového nouzového stavu, který jinak skončí tuto neděli. Stav nebezpečí, který mohou v mimořádných situacích vyhlásit, nepovažují za dostatečný nástroj pro boj s nákazou. Někteří hejtmani zastupující opoziční strany ale zatím čekají, jaký postup kabinet a ministerstvo zdravotnictví zvolí, a chystají se na vyhlášení stavu nebezpečí. Některá dosavadní protiepidemická opatření by se podle nich měla přehodnotit, protože nefungují.

Hejtmani Moravskoslezského, Pardubického, Ústeckého či Zlínského kraje už oznámili, že o vyhlášení nouzového stavu požádají. Pokud by hejtmani požádali o nové vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii, vláda by pravděpodobně vyhověla, uvedl ráno vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Praha a Středočeský kraj jsou připraveny na případné vyhlášení stavu nebezpečí poté, až ministerstvo zdravotnictví oznámí své další kroky. O vyhlášení stavu nouze nebudou oba kraje nyní žádat. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) ho na společné tiskové konferenci označili za bianco šek vládě.

Kraje podle jihočeského hejtmana a předsedy Asociace krajů Martina Kuby (ODS) nemohou nařizovat protiepidemická opatření. Proto chce vědět, jak bude vláda dál postupovat v boji s pandemií po konci nouzového stavu. Podle něj by kabinet měl vysvětlit, jak bude fungovat zákon o ochraně veřejného zdraví. "Myslím si, že hejtmani bezpodmínečně netrvají na nouzovém stavu. Potřebujeme, aby byla nastavena správná opatření, která budou fungovat a lidé je budou dodržovat," uvedl dnes Kuba.

Olomoucký kraj se připojí ke krajům, které jsou připraveny po zrušení platnosti nouzového stavu vyhlásit na svých územích stav nebezpečí. Na vyhlášení stavu nebezpečí se už dříve začal chystat Karlovarský kraj. Také Liberecký kraj pracuje na přípravě podkladů pro vyhlášení stavu nebezpečí. Kraj Vysočina svolává bezpečnostní radu kraje. Rozhodnutí, jak bude po tomto datu postupovat, padne až po odpoledním jednání všech hejtmanů s vládou.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) od vlády očekává stanovisko, jaká opatření chce přijmout po skončení nouzového stavu a také vyhodnocení dosavadních opatření v době jeho trvání.

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) prohlásil, že pokud bude premiér Andrej Babiš (ANO) s hejtmany jednat jako s opozicí, žádná dohoda nebude. Podle nej není jasné, co bude neprodloužení nouzového stavu od pondělí znamenat.

Sněmovna ve čtvrtek odmítla návrh na další prodloužení nouzového, o které usilovala menšinová vláda. Nezískala pro svůj návrh hlasy opozice. Nynější nouzový stav, s nímž je spojena většina opatření proti koronaviru, tak skončí v neděli ve 24:00.

Ústavní právník Jan Wintr řekl ČTK, že nové vyhlášení nouzového stavu vládou by bylo v současné situaci v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR. Bylo by totiž evidentním obcházením Poslanecké sněmovny, míní. Nový nouzový stav lze podle něj vyhlásit, až pokud nastane nová situace, tedy například zhoršení pandemie. Do té doby má stát podle něj aktivně chránit občany mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, případně vyhlášením stavu nebezpečí v jednotlivých krajích podle krizového zákona.