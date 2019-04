Praha - Odklad brexitu je podle části českých firem firem prodlužováním nejistoty. Podle Svazu průmyslu a dopravy přinese další výdaje. Ani firmy, ani čeští politici však nejsou v názorech na odklad jednotní. Část z politiků ho pokládá za dobré řešení, jiní za polovičaté. Prezident Miloš Zeman označil brexit za neštěstí pro EU i Velkou Británii. Lídři zemí EU se na summitu v noci na dnešek dohodli na odložení odchodu Velké Británie z unie do 31. října.

Brexit podpořilo v roce 2016 britské referendum, v němž těsně převážily hlasy pro odchod. Velká Británie poté uzákonila jako datum brexitu 29. březen 2019. Vyjednanou brexitovou dohodu EU-Británie pak ale britští poslanci několikrát odmítli podpořit. Britská premiérka Theresa Mayová už od EU získala dříve jeden odklad brexitu na 12. dubna a nynější summit unie brexit ještě oddálil. Kladně to hodnotí třeba český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) i opoziční poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL) a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, podle nichž to může zabránit brexitu bez dohody.

"Vyhnuli jsme se divokému brexitu bez dohody a EU27 dala Británii delší čas pro nalezení většiny v britském parlamentu na spořádaný odchod, který je v zájmu ČR, Británie i Evropy," sdělil ČTK Petříček. Předseda sněmovního zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) či pirátský místopředseda Mikuláš Peksa ale vnímají výsledek summitu jako polovičatý. "Říká se tomu 'kopat plechovku před sebe'. Nic víc se nám v případě brexitu nedaří. Stále necháváme řešení v rukou Britů, ale mnoho se nerýsuje," uvedl Zaorálek.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po summitu novinářům v Bruselu řekl, že dohoda o odkladu je dostatečná na to, aby se Británie rozhodla, co ohledně odchodu z unie vlastně chce. "Kompromis se hledal složitě," řekl Babiš po osmi hodinách jednání. Premiér připomněl, že Británie musí na konci května zorganizovat volby do europarlamentu, jinak by EU opustila k 1. červnu bez dohody. "To doufejme nenastane a nikdo si to myslím nepřeje," dodal.

Odložení brexitu kromě části politiků kritizují i některé české firmy. Nejistota a odklady zvyšují podle mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Evy Veličkové výdaje firem. Náklady podniků na přípravy na brexit činí desítky miliard korun. Firmy omezují investice v Británii a hledají alternativní trhy. "Žádná firma nemůže hazardovat a čekat na to, že nastane nějaká nepravděpodobná varianta, jako například zrušení brexitu," dodala. Podle analytiků oslovených ČTK bude odklad brexitu brzdit obchod v Evropě. Může také více zdražit elektřina kvůli růstu cen emisních povolenek, kterých se britské firmy kvůli odkladu brexitu ještě nebudou chtít zbavovat.

Třeba podle české investiční skupiny Natland ale odklad brexitu již dále nezvyšuje náklady firem na přípravy na odchod Británie z EU. Podle hlavního ekonoma skupiny Petra Bartoně firmy vynaložily hlavní náklady už na začátku vyjednávání brexitu. Českých exportérů se brexit dotkne mnohem méně, než se tvrdí, řekl Bartoň.

Odchod Británie z EU znamená podle prezidenta Miloše Zemana patnáctiprocentní úbytek příjmů českého rozpočtu. Brexit je neštěstí pro EU i Británii, řekl dnes Zeman novinářům.

Při brexitu bez dohody by dopady výrazně pocítil automobilový sektor, uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Letecký provoz na ostrovy asi brexit neohrozí, minimálně po přechodné období. Podle odborníků na leteckou dopravu by však mohl ovlivnit poptávku cestujících po linkách do zemí Spojeného království. Cestovní kanceláře dosud možný brexit podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur výrazněji nepocítily a zájezdy na ostrovy zatím neomezují ani nezdražují.