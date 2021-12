Část Evropy zpřísňuje omezení, Polsko a Belgie chtějí povinně očkovat

Varšava/Brusel/Londýn/Berlín - V Evropě dál přibývá nakažených koronavirem, některé země proto zpřísňují protipandemická omezení. Polsko oznámilo, že zavede povinné očkování proti covidu-19 pro lékaře, učitele a příslušníky uniformovaných složek. Podobné opatření má v plánu i belgická vláda, tisíce zdravotníků proti jejímu úmyslu protestovaly v Bruselu. Představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) prohlásil, že tento krok by pro vlády měl být až poslední možností. Rakousko oznámilo, že ponechá uzávěru pro neočkované Rakušany i poté, co v zemi příští týden skončí plošný lockdown.

V Polsku bude od 1. března povinné očkování proti covidu-19 pro vybrané profese. Nově budou muset zaměstnanci restaurací a dalších zařízení kontrolovat covidové certifikáty. Od 20. prosince do 9. ledna se žáci základních a středních škol budou učit distančně. Podle ministra zdravotnictví Adama Niedzielského se sice situace stabilizovala, ale i to je nebezpečný scénář.

Proti povinnému očkování, které se chystá zavést belgická vláda, dnes v Bruselu protestovaly tisíce zdravotníků. Přestože Belgie patří v Evropské unii k zemím s nadprůměrným počtem naočkovaných, vláda kvůli rychlému šíření nákazy nedávno zpřísnila restrikce.

Šéf evropské sekce WHO Hans Kluge prohlásil, že povinné očkování proti covidu-19 by mělo být až poslední možností. Vlády by se k němu měly uchýlit až ve chvíli, kdy selžou všechny ostatní způsoby, jak lidi motivovat k vakcinaci. Dodal, že zatím není možné říct, jaký vliv bude mít na průběh pandemie nová varianta koronaviru omikron. Odborníci totiž nemají dost dat, aby zjistili, zda je nakažlivější a nebezpečnější než dosud dominantní varianta delta.

Britský premiér Boris Johnson dnes nicméně řekl, že omikron je podle prvních náznaků zřejmě nakažlivější než delta.

Nový rakouský kancléř Karl Nehammer oznámil, že Rakušané neočkovaní proti covidu-19 zůstanou v lockdownu i poté, co příští týden v souladu s původními plány skončí v zemi plošná uzávěra. Po víkendu se podle něj otevře maloobchod, gastronomie, hotelnictví a další odvětví. Část spolkových zemí začne restrikce uvolňovat až od 20. prosince. V Rakousku se v poslední době významně snížil počet nakažených. Situace v nemocnicích je stále napjatá, ale stabilní.

Slovensko registrovalo nejvíce úmrtí na koronavirus za jeden den od letošního března, kdy země čelila předchozí silné druhé vlně koronavirové nákazy. Vláda před dvěma týdny vyhlásila nouzový stav a omezila volný pohyb obyvatel. Dnes oznámila, že prodlouží zákaz vycházení s výjimkami, část škol přejde na distanční výuku. Nyní uzavřené prodejny ale budou moci od pátku obsluhovat zákazníky naočkované proti covidu-19 nebo po prodělání tohoto onemocnění.

Německo za uplynulý den zaznamenalo 36.059 potvrzených případů, což je méně než před týdnem, kdy jich bylo 45.753. Bavorsko po kritice svazu německých lanovek zmírnilo epidemická opatření na svazích. Očkovaným i vyléčeným z covidu-19 povolilo lyžování bez dodatečného testu na koronavirus.

Vláda Spojených států oznámila investici ve výši 400 milionů dolarů (přes devět miliard Kč) do nového programu, jehož cílem je urychlit očkování proti covidu-19 ve světě.