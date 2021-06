Část epopeje dorazila do Moravského Krumlova předešlé dny, zbytek jede nyní

Moravský Krumlov (Znojemsko) - Část z 20 pláten Slovanské epopeje Alfonse Muchy dorazila už v úterý a ve středu do Moravského Krumlova, kde město vystaví dílo na zámku. Poslední část je na cestě a dorazí dnes. Novinářům to dnes řekl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09). Podrobnosti nechtěl po dohodě s pražskou galerií říct s ohledem na bezpečnost.

Epopej převáží kamion ve speciálních schránkách. Jakmile budou všechna plátna v Krumlově, čeká je příprava na vystavení. Město by podle Třetiny chtělo plátna ukázat lidem už v červenci.

Praha půjčila Krumlovu plátna pod podmínkou, že město upraví zámek. Mezi požadavky bylo například potřebné technické vybavení, zvláštní sjednané pojištění a prostory bylo třeba vybavit speciálním protipožárním systémem či zabezpečovacím zařízením. Úpravy zámku stály 58 milionů, z toho 43 milionů pokryl stát, deset milionů dal kraj a zbytek zaplatilo město.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře.

Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově, odkud je v roce 2011 tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Poté byly v depozitáři Galerie hlavního města, protože je Praha nemá kde vystavovat.