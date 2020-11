Část domovů pro seniory dnes dostala potřebné testy na covid

Olomouc - Část domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení dnes obdržela sady k plošnému testování na koronavirus. V ostravském zařízení Iris tak už mohli s testováním začít. Jinde ale na testovací sady stále marně čekají. Například v Královéhradeckém kraji je obdržela zhruba třetina zařízení a v Plzeňském kraji je dopoledne neměli v žádném z oslovených domovů pro seniory. Vyplývá to ze zjištění krajských redaktorů ČTK.

Nařízení o plošném testování na koronavirus začalo platit v půlce minulého týdne. První kolo testů se mělo udělat do této středy. Martin Nesrsta ze společnosti Avenieru, který má distribuci testů na starosti, dnes ČTK řekl, že distribuce testů by mohla být dokončena do pátku. Podle smlouvy s pojišťovnami mají být rozvezeny nejpozději do pondělí 16. listopadu.

Plošné testování seniorů a zaměstnanců dnes mohlo začít v některých zařízeních sociální péče v Moravskoslezském kraji. "Testy jsme dostali v pondělí pozdě večer. Dopoledne jsme vše připravili a okolo 10:00 testování zahájili," řekl ČTK ředitel ostravského zařízení Iris Michal Mariánek. Ne všude v kraji ale měli takovou možnost. "Testy nemáme. Takže je nereálné, abychom je stihly všechny udělat do středy," řekl ČTK ředitel Domově pro seniory Havířov Milan Dlábek.

Také na jižní Moravě dnes některá sociální zařízení testovací sady dostala. "Testy už dorazily například do domovů v Kyjově, Hodoníně nebo Újezdu u Brna. Ihned tam začali s testováním zaměstnanců i klientů," uvedl náměstek hejtmana a krajský radní pro zdravotnictví Marek Šlapal (ČSSD). Všechna zařízení ale testování do středy nestihnou.

Antigenní testy postupně dostávají i domovy seniorů na severu Čech. Už ve středu se chystají zahájit testování třeba v Domově Sluneční dvůr v Jestřebí na Českolipsku, kde se starají o handicapované ženy. Ve většině zařízení v Libereckém kraji ale zatím na slibované antigenní testy čekají.

V sousedním ústeckém kraji už část zařízení obdržela pomůcky k plošnému testování. Některá zařízení ale na centrální dodávku nečekala a své klienty i zaměstnance plošně otestovala sama, jako v ústeckém domově pro seniory V Klidu.

V kraji Vysočina dostaly v pondělí sady pro testování organizace na Telčsku a části Pelhřimovska. Ve středu by měl s testy začít Domov Jeřabina na Pelhřimovsku, který zásilku testů obdržel dnes. "Myslíme si, že tu první vlnu (testování) zvládneme do konce týdne, protože máme hodně lidí protestovaných PCR testy," uvedl ředitel domova Petr Krčál.

V Královéhradeckém kraji obdržela testovací sady zhruba třetina z 80 sociálních zařízení. "Podle informací ministerstva zdravotnictví by sociální zařízení měla obdržet testovací sady nejpozději ve čtvrtek," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci, kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová (Východočeši).

Situace na východě Čech je i tak o poznání lepší než v Plzeňském kraji, kde sociální ústavy oslovené dnes dopoledne ČTK ještě žádní testovací sady neměly. "Podle dnešní informace máme mít testy nejdéle do pátku," uvedla ředitelka Domova pro seniory Vlčice Eva Herinková. Samotné testování přitom ředitelka vítá. "Každý pokus o to, abychom ochránili tu nejvíce rizikovou skupinu, je dobrý," uvedla.