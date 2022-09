Část delegace MAAE odjela ze Záporožské jaderné elektrárny

Členové mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii odjíždějí od hotelu v ukrajinském Záporoží do Záporožské jaderné elektrárny, 1. září 2022.

Členové mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii odjíždějí od hotelu v ukrajinském Záporoží do Záporožské jaderné elektrárny, 1. září 2022. ČTK/AP/Andriy Andriyenko

Kyjev/Moskva - Někteří členové delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) odjeli z ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, píší agentury Reuters a TASS. Podle ruské agentury a ukrajinské společnosti Enerhoatom odjel i šéf MAAE Rafael Grossi. Ten zároveň sdělil, že jeho tým dnes provedl počáteční zhodnocení situace a oznámil, že zástupci MAAE v elektrárně zůstanou, píše TASS. Podle stanice BBC Grossi dříve uvedl, že mise bude v elektrárně do soboty 3. září.

"Odborníci MAAE zůstanou v Záporožské elektrárně. Dnes jsme toho prohlédli poměrně hodně, zahájili jsme první hodnocení, budeme pokračovat v analýze, ale měli byste vědět, že experti MAAE zůstávají v elektrárně," cituje TASS Grossiho.

Stanice BBC o něco dříve s odvoláním na šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii napsala, že výprava zůstane v atomové elektrárně do soboty a poté podle jeho slov bude "pracovat na stálé přítomnosti svých pozorovatelů v areálu elektrárny".

Reuters s odkazem na svého zpravodaje na místě napsal, že areál největší atomové elektrárny v Evropě opustila čtyři z devíti vozidel, kterými inspektoři do zařízení přijeli. Kolik členů výpravy v elektrárně zůstalo, zatím není zcela jasné.

Podle ukrajinské státní společnosti Enerhoatom na místě zůstává pět expertů MAAE, kteří tam budou pokračovat ve své práci, a to zřejmě do soboty. Podle šéfa ruské okupační správy Enerhodaru Oleksandra Volhy (v ruském přepisu Alexandra Volgy) na místě zůstalo osm až 12 jaderných inspektorů, kteří budou ubytováni v hotelu v Enerhodaru. Zbytek delegace, který už podle Volhy odjel, musí opustit území okupované Ruskem do 20:00 místního času (19:00 SELČ). Podle agentury DPA bylo součástí mise MAAE celkem 14 inspektorů.

Grossi podle stanice CNN prohlásil, že jeho tým stihl za několik hodin získat "mnoho" informací. "Klíčové věci, které jsem potřeboval vidět, jsem viděl," uvedl šéf MAAE na videu, které zveřejnila ruská agentura RIA Novosti.

Záporožská jaderná elektrárna, kterou od března okupují ruská invazní vojska, je v posledních týdnech pod palbou. Ukrajina a Rusko se z ní viní navzájem. Cílem výpravy mezinárodních odborníků je podle jejich šéfa zabránit jaderné havárii. Inspekce se podle dřívějších vyjádření chystala posoudit fyzické poškození elektrárny, funkčnost bezpečnostních systémů a pracovní podmínky zaměstnanců a provést "naléhavá ochranná opatření".

Konvoj s experty dorazil do Záporožské jaderné elektrárny, která se nachází poblíž frontové linie, dnes dopoledne. Zahájení dlouho očekávané inspekce na několik hodin zpozdilo ostřelování, z něhož se Kyjev a Moskva obviňují navzájem. Obě strany se rovněž viní z provokací, které měly za cíl misi MAAE znemožnit.

Rusko tvrdí, že Ukrajina provedla výsadek u Enerhodaru

Ukrajinské síly podle ruského ministerstva obrany provedly výsadek u města Enerhodar, v jehož blízkosti se nachází Záporožská jaderná elektrárna, a zaútočilo na ně ruské letectvo.

Informace o ukrajinské vojenské přítomnosti na okupovaném břehu Dněpru nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů, Kyjev toto tvrzení dosud nekomentoval. Ukrajinská strana dnes ráno hovořila o ruském "minometném ostřelování" Enerhodaru. Zvýšenou vojenskou aktivitu v oblasti potvrdil před odjezdem týmu ze Záporoží také šéf MAAE Rafael Grossi, podle něj mise pokračuje.

Ruské ministerstvo obrany v prohlášení oznámilo, že ukrajinské síly se pokusily zaútočit na Záporožskou jadernou elektrárnu. Až 60 vojáků se údajně dnes ráno přeplavilo na člunech přes řeku Dněpr, přičemž operace měla být "provokací" s cílem narušit inspekční misi MAAE, uvedlo ministerstvo.

Údajné ukrajinské útočníky zastavili příslušníci ruské národní gardy, kteří elektrárnu střeží, uvedlo ministerstvo. "Diverzní skupina ukrajinských ozbrojených sil je v současné době likvidována za pomoci vrtulníků armádního letectva," uvádí úřad.

Podle něj ukrajinská armáda rovněž ostřelovala místo u vesnice Vasylivka, kde měla inspekční mise překročit frontovou linii. Cílem ukrajinského ostřelování se stala také samotná elektrárna, když ve vzdálenosti 400 metrů od jednoho z bloků dopadly čtyři dělostřelecké granáty, tvrdí ministerstvo.