Část další dodávky vakcíny proti covidu-19 dorazila do Česka

Praha - Zhruba polovina dodávky vakcín proti covidu-19 avizovaná na čtvrtek 7. ledna už podle ministra zdravotictví Jana Blatného (za ANO) dorazila do Čeksa. Řekl to na dotaz ČTK na dnešní tiskové konferenci ministerstva. Výrobce je dodává přímo do očkovacích center v nemocnicích. Na to, že dnes dorazily do Prahy, upozornil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodávky vakcíny od společností Pfizer a BioNTech by měly přicházet každý týden. ČR podle Blatného aktualizovala své požadavky na dodávky vakcíny, která je zatím v EU jediná schválená. Místo čtyř milionů dávek by chtěla až osm milionů, přijdou ale později.

"Distributor je dodává přímo jednotlivým centrům, neavizuje to dopředu. Není nám to úplně příjemné, ale nemůžeme s tím nic dělat," uvedl ministr. Podle hlášení nemocnic bylo podle Blatného do pondělí naočkovaných asi 13.000 lidí. Přesná data o dodávkách vakcíny i počtu očkovaných ministerstvo bude zveřejňovat vždy ve čtvrtek.

Od pondělí se očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců. Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

První dodávka do Česka dorazila v sobotu 26. prosince. Šlo o symbolický počet 9750 dávek, který byl stejný pro všechny země EU. Před koncem roku ministerstvo povolilo používat z jedné lahvičky místo původně plánovaných pěti dávek až šest. Umožňuje to výrobce tím, že látky dává do lahvičky více, počítá se ztrátami při aplikaci. Druhá dodávka obsahovala 23.400 dávek, dorazila 30. prosince.