Část dálnice D4 by měla formou PPP postavit a provozovat DIVIa

Ilustrační foto - Na snímku z 3. října je pohled na dálnici D4 v nově dostavěném úseku Skalka - křižovatka II/118 u Příbrami, který bude 4. října slavnostně uveden do provozu. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Část dálnice D4 by mělo formou PPP projektu postavit a následně provozovat konsorcium DIVia, které tvoří zahraniční firmy Vinci a Meridiam. Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká firma Eurovia. V soutěži uspělo s nabídkou 16,55 miliardy Kč. Konsorcium postaví 32 kilometrů dálnice, které bude s ještě dalšími 16 kilometry následných 25 let provozovat. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Výsledek tendru není ještě definitivní, neúspěšní uchazeči mohou podat námitky. V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma.

Lhůta pro podání námitek vyprší před Vánocemi. Pokud ministerstvo soutěž zdárně dokončí, smlouvu bude následně schvalovat vláda a Sněmovna. Stavba by mohla začít v březnu příštího roku.