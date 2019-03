Brno - Zásoba půdní vláhy je letos na střední a jižní Moravě a také v severozápadních Čechách výrazně nižší než loni. V některých místech těchto oblastí už panuje podle bioklimatologů nejvyšší stupeň zemědělského sucha, které se označuje jako extrémní. I v případě normálního průběhu jarního a letního počasí se dá očekávat slabší sklizeň, v případě opakování loňského charakteru počasí budou v těchto oblastech výnosy plodin citelně snížené, řekl ČTK jeden z tvůrců projektu InterSucho Miroslav Trnka. Projekt několika vědeckých institucí zajišťuje již několik let pro zemědělce informace ohledně stavu a předpovědi zemědělského sucha.

"Pokud letos zasejí zemědělci v postižených oblastech, sázejí na to, že přijde během vegetace dostatečný déšť ještě více než v minulosti. Vzhledem k tomu, že nevidíme v předpovědi dále než za desetidenní horizont, nemůžeme s určitostí říct, zda sucho bude trvat. Ale dělali jsme si výpočty na základě statistiky z posledních 50 let a v nejpostiženějších oblastech je pravděpodobné, že současná nepříznivá situace vydrží až do začátku června," uvedl Trnka.

Jednoduše řečeno, v půdě je tak malá zásoba vody, že ani normální průběh jarního počasí nebude v postižených oblastech plně stačit vegetaci k normálnímu růstu, v půdě není prakticky žádná vodní rezerva. "Přitom v tomto období na konci zimy by měla být naplněnost půdního profilu na 80 až 90 procentech," řekl Trnka. Loni se sucho projevilo výrazně až v červnu a v červenci, letos může přijít dřív.

Situaci už podle Trnky vnímají negativně i zpravodajové, což jsou majitelé sadů a vinic, tedy trvalých kultur. Kromě zmíněných oblastí postupně vysychá i Polabí, situace se zhoršuje kontinuálně poslední čtyři týdny, což je vidět na animaci na hlavní stránce projektu InterSucho. Podle dalšího tvůrce projektu Pavla Zahradníčka je to tím, že únor byl nadprůměrně teplý a velice pravděpodobně srážkově podprůměrný. "Data však zatím nemáme vyhodnocená," dodal Zahradníček.

Ostatní oblasti, kde nyní sucho není, měly výhodu v tom, že především v lednu měly dostatek sněhových srážek. "Sníh roztál a vytvořil v půdě zásobu. Ale i tady bych byl opatrný, protože je teprve začátek března a vegetační sezona letos asi začne dřív a vody nemusí být tolik," uvedl Trnka.

Ve srovnání se situací před rokem lze říct, že sucho zasáhlo jiné oblasti. Loni měly problémy jižní Čechy, zatímco na Moravě bylo vody poměrně dost. Navíc loni přišly březnové srážky, které sucho oddálily.