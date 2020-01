Část ČR může v noci na úterý pokrýt ledovka, jinde zesílí vítr

Praha - V částech Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje se bude v noci na úterý tvořit při mrznoucím mrholení nebo dešti ledovka. Silnice a chodníky tak mohou klouzat a hrozí nebezpečí úrazů a problémy v dopravě. V západních, středních a východních Čechách pak během dne zesílí vítr, který v nárazech může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině. V úterý večer vítr zeslábne, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle něj bude v úterý přes střední Evropu postupovat směrem k východu frontální systém, za kterým bude vlivem zesilujícího větru a přílivu chladného vzduchu postupně zanikat nad Českem inverze.

Od půlnoci do úterních 09:00 tak meteorologové očekávají mrznoucí mrholení nebo slabý déšť a s tím spojenou tvorbu ledovky na východě Pardubického kraje, na většině území Olomouckého kraje a na Rýmařovsku. "Jinde v ČR je výskyt ledovky méně pravděpodobný," uvedli meteorologové.

Obyvatelé většiny českých regionů by pak od 08:00 do 21:00 měli v úterý počítat se silný větrem. Meteorologové v této souvislosti upozorňují na možné poškození stromů a lesních porostů, případně menší škody na budovách. Vedle toho hrozí nebezpečí úrazu od uvolněných předmětů nebo polámaných větví. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se na hřebeny.