Část Česka dál trápí sníh a vítr, na Vysočině vyjelo 70 sypačů

Praha - Silničáři na Vysočině odklízeli sníh přes noc asi se 70 sypači. Jezdili téměř po celém kraji, řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic kraje Vysočina Jiří Hejnák. Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem, jehož nárazy mohou dosahovat místy 50 až 80 kilometrů v hodině. Řidiči v Královéhradeckém kraji musejí být opatrní při cestě do Krkonoš a Orlických hor. Na jižní Moravě by si měli dávat pozor na spadlé větve.

"Jezdili jsme před půlnocí i po půlnoci, kolem sedmdesáti sypačů. Jezdili všude poměrně hodně, skoro po celém kraji. Všechno je teď projeté, nemám hlášeno, že by byl problém. Vítr je ale ještě pořád čerstvý, tak se někde mohou tvořit sněhové jazyky, podle výstrahy má i chumelit," řekl Hejnák.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo. Ráno a dopoledne čekají sněžení nebo déšť se sněhem, postupně v nižších polohách kraje i déšť. Později odpoledne srážek ubude. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia. Večer se oteplí, to ale mohou nárazy větru dosahovat místy 50 až 80 kilometrů za hodinu.

Opatrní při cestě do Krkonoš a Orlických hor musejí být řidiči v Královéhradeckém kraji. Na nesolených silnicích tam leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Pozor si motoristé musejí dát na sněhové jazyky, které tvoří silný vítr. Sníh pokrývá místy i silnice na Broumovsku v okrese Náchod, uvedli silničáři. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin pět centimetrů sněhu.

Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly ráno po chemickém ošetření většinou mokré a s opatrností sjízdné. Teploty se pohybovaly od nuly do minus tří stupňů Celsia, na horách kolem minus šesti stupňů. Přes den se v kraji od západu čeká sněžení přecházející v déšť. Na horách by mohlo být sněžení ojediněle i mrznoucí. Odpoledne a večer od severu do kraje přijde občasný déšť nebo sněžení. Teploty by se dnes měly pohybovat od tří do šesti stupňů, na horách kolem nuly.

V Jihomoravském kraji by řidiči dnes ráno měli dávat pozor na popadané větve na silnicích, na Znojemsku se v noci v souvislosti s větrem objevovaly volně létající předměty. Ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky. Vyplývá to z upozornění, které měla na webu v brzkých ranních hodinách Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Pro nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřená silnice obcemi Podomí a Krásensko na Vyškovsku, dále mezi Krásenskem a Lipovcem na Blanensku a Lipovcem a Kotvrdovicemi na Blanensku.

Silničáři vydávají nová upozornění po několika hodinách. Zatímco kolem třetí a čtvrté hodiny upozorňovali na popadané stromy ve více regionech v kraji a na Znojemsku na létající předměty, po sedmé hodině ranní už byla situace podle jejich upozornění klidnější.

Teploty se v kraji pohybují od minus čtyř do jednoho stupně nad nulou. Dálnice jsou holé a sjízdné bez omezení. Jenom v okolí D1 ve směru z Brna na Vysočinu by měli řidiči počítat s možnost nárazového větru.