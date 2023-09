Časový tlak byl podle Fialy při úpravě důchodů ve veřejném zájmu

Praha - Vláda při schvalování změny valorizace důchodů a odchodu do předčasných penzí postupovala podle premiéra Petra Fialy (ODS) odpovědně. Časový tlak, který vytvořila, byl podle něj ve veřejném zájmu. Novinářům ve Sněmovně řekl, že se z různých výroků může v médiích vytvářet obraz neshod mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem, on ho ale nevidí. Naopak hovořil o velké shodě s hlavou státu v klíčových věcech. Prezident vládní penzijní novelu podepsal v pátek přes výhrady a v termínu, který neumožnil její účinnost už od září.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by kvůli odkladu do předčasného důchodu mohlo odejít až 10.000 lidí. Pavel v dnes publikovaném rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD) uvedl, že jde o "tak trochu poplašnou zprávu".

Fiala před novináři Jurečku hájil. Žádné poplašné zprávy podle něj nevysílá, vláda přistupuje k důchodové reformě odpovědně tak, aby byly zabezpečeny finance jak pro ty, kteří důchody už pobírají, tak pro ty, kteří je budou požadovat v budoucnu. Některé kroky může dělat s časovou rezervou, jiné rychle. Časový tlak podle něj byl ve veřejném zájmu, protože hrozilo, že když to vláda neudělá, bude to stát miliardy korun. "Proto jsme postupovali, jak jsme postupovali," hájil postup kabinetu.

Ve vztahu k prezidentovi hovořil Fiala o shodě na řadě věcí. Rozhovor s prezidentem, který se odehrál večer před pátečním podpisem novely, popsal Fiala jako velmi intenzivní debatu, jejímž výsledkem bylo, že Pavel předpis podepsal. Pokud by podle něj měl prezident výhrady, jak Fiala pracuje, mohl mu to sdělit, ale neučinil tak. V dnešním rozhovoru pro MfD prezident uvedl, že by si dokázal představit, že bude kabinet razantnější, že bude efektivnější. "Zároveň si ale říkám, že je celkem jedno, jestli je to Petr Fiala, nebo někdo jiný. Kterékoliv strany, které by tvořily vládu v koalici pěti stran, by za této situace měly výrazné problémy dosáhnout shody na nějakém razantním řešení," uvedl prezident.

Vláda měla podle Pavla s předstihem o změně v předčasných důchodech informovat s předstihem, ne měnit právní podmínky ze dne na den. "Když se ten návrh vložil do legislativního procesu, měla se zároveň zahájit velice srozumitelná informační kampaň, ve které se lidem objasní, co je podstatou změny, a jestli tedy je pro ně výhodné dávat si žádost o předčasný důchod, nebo ne," míní.