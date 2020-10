Časovkář Ganna nečekaně vyhrál kopcovitou etapu Gira

Camigliatello Silano (Itálie) - Mistr světa v časovce Filippo Ganna z Itálie překvapivě vyhrál kopcovitou 5. etapu cyklistického Gira d'Italia. V růžovém trikotu lídra zůstal Portugalec Joao Almeida, jenž dojel třetí a zvýšil náskok v čele.

Čtyřiadvacetiletý Ganna si po sólovém úniku dojel pro druhou výhru na letošním Giru. Vítěz sobotní úvodní časovky zaútočil v první etapě na italské pevnině po přesunu ze Sicílie v závěrečném stoupání první kategorie na Montescuro. Zhruba 16 km před cílem a pět kilometrů pod vrcholem si Ganna v dešti a mlze vytvořil rozhodující náskok a dal důvod k radosti týmu Ineos Grenadiers, jenž v úterý ztratil kvůli zranění lídra Gerainta Thomase.

"Včera večer jsem si s ním psal a říkal mi, že bych měl zkusit jet do úniku a vyhrát etapu. Takže jsem to udělal svým způsobem pro něj," řekl Ganna o velšském kolegovi, jenž po pádu dokončil pondělní etapu se zlomeninou v pánvi a druhý den ze závodu odstoupil. "V tom stoupání to nebylo jednoduché, ale poté, co jsem zaútočil, jsem si jel svou vlastní časovku," dodal debutant na Grand Tour, jenž má ve sbírce také čtyři tituly mistra světa ze stíhačky na dráze.

Hlavní skupina dojela po 225 kilometrech do cíle v Camigliatello Silano s odstupem 34 sekund. Rakušan Patrick Konrad sice porazil v spurtu o druhé místo lídra Almeidu, ten ale bez problémů uhájil růžový dres. Vzhledem k tomu, že dosud druhý Jonathan Caicedo nabral velkou ztrátu, vede po dnešku Portugalec o 43 sekund před Španělem Pellem Bilbaem.

"Byl to dobrý den a v závěru jsem měl dobré nohy. Šel jsem do sprintu, protože jsem tím chtěl říct, že jsem tady, že se nebudu jen vézt. Věděl jsem, že Caicedo odpadl, takže jsem byl naprosto uvolněný. Růžový trikot mi dodává sílu, sebevědomí a motivaci," řekl Almeida.

Jediný český účastník závodu Josef Černý z týmu CCC dojel na 136. místě ve skupině s téměř půlhodinovou ztrátou a celkově mu patří 121. pozice.

Čtvrteční 6. etapa zavede peloton z Castrovillari do města Matera a na 188 kilometrech nabídne pouze jednu vrchařskou prémii třetí kategorie.

Giro d'Italia - 5. etapa (Mileto - Camigliatello Silano, 225 km):

1. Ganna (It./Ineos Grenadiers) 5:59:17, 2. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe), 3. Almeida (Portug./Deceuninck-Quick Step), 4. Kelderman (Niz./Sunweb), 5. Hamilton (Austr./Mitchelton-Scott), 6. Hindley (Austr./Sunweb), 7. Vanhoucke (Belg./Lotto-Soudal), 8. Bilbao (Šp./Bahrajn-McLaren), 9. Fuglsang (Dán./Astana) 10. Masnada (It./Deceuninck-Quick Step) všichni -34, ...136. Černý (ČR/CCC) -28:47.

Průběžné pořadí: 1. Almeida 17:06:23, 2. Bilbao -43, 3. Kelderman -48, 4. Vanhoucke -59, 5. V. Nibali (It./Trek-Segafredo) -1:01, 6. Pozzovivo (It./NTT) -1:05, 7. Fuglsang -1:19, 8. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:21, 9. Konrad -1:26, 10. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -1:32, ...121. Černý -52:18.