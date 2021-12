Časosběrný dokument Síla režiséra Martina Marečka vypráví o krizi mužství

Režisér Martin Mareček představil 13. prosince 2021 v Praze dokumentární film Síla, který zachycuje pět let v životě filmového publicisty Kamila Fily.

Režisér Martin Mareček představil 13. prosince 2021 v Praze dokumentární film Síla, který zachycuje pět let v životě filmového publicisty Kamila Fily.

Praha - Film Martina Marečka Síla zachycuje pět obtížných let v životě filmového publicisty Kamila Fily, během kterých se potýká zejména s krizí středního věku. Časosběrný snímek byl poprvé uveden na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava, kde se získal cenu za nejlepší střih v sekci Česká radost. Zařazen byl i do mezinárodní soutěže Opus Bonum a stal se nejsledovanějším filmem on-line varianty festivalu. Do tuzemských kin ho uvede distribuční společnost Artcam 6. ledna příštího roku.

Před oficiální distribuční premiérou byl film uveden 8. prosince v brněnském kině Scala. Další předpremiérová promítání se uskuteční 14. prosince v Olomouci, o den později v pražském kině Edison Filmhub a 20. prosince v pražském Bio Oko.

Fila je v dokumentu prezentovaný jako zastánce progresivních hodnot a genderové rovnosti, který chce být silný intelektuálně i fyzicky. Jeho chaotický život je ale plný rozporů člověka, který má na jednu stranu tisíce přátel na sociálních sítích a na druhou trpí pocity osamělosti. Své jednání dovádí do extrémů, například když s pomocí soukromého detektiva sleduje svoji bývalou přítelkyni nebo když při fascinaci možnostmi růstu své výkonnosti sáhne při posilování ke steroidům.

"Do filmu jsem vstupoval s tím, že budu mít plnou kontrolu nad tím, co v něm bude. Postupně jsem vlivem deprese a léků ztratil kontrolu nade vším a z filmu se stal záznam zápasu o přežití a pomalého hledání životní rovnováhy. Jsem rád, že jsem kontrolu nad vytvářením obrazu předal někomu tak empatickému jako je Martin (Mareček)," uvedl protagonista filmu Fila.

Podle ředitele společnosti Artcam Films Víta Schmarce měl režisér Mareček v ruce pět vypjatých let Filova života, které jsou "trochu body hororem, trochu chcípáckým filmem a trochu vztahovou noční můrou s protagonistou, který je místy na zabití".

Mareček sdělil, že Síla netematizuje posilování, závislosti, workoholismus nebo duševní tíseň. "To jsou jenom projevy. Snažil jsem se udělat film, který nasvítí osobní stín mimo spoty mediálních vystoupení a pečlivě budovaného obrazu. Můj protagonista staví svou osobnost na sebevědomé prezentaci, vytváří si silnou personu na portálech všeho druhu. Domnívám se, že především sociální sítě jsou příkladem toho, jak se technologie infiltrovaly do mezilidských vztahů. Mohou podporovat určitý druh sebelásky. Bublina virtuálních přátel nás obklopuje a my ji kontrolujeme, nafukujeme či upouštíme," sdělil.

Režisér Mareček je autorem oceňovaných celovečerních filmů, držitel dvou Českých lvů a dalších cen. Jeho snímek Pod sluncem tma se stal nejúspěšnějším českým dokumentárním filmem roku 2011, vyhrál MFDF v Jihlavě, obdržel Cenu české filmové kritiky, Českého lva i Cenu Asociace českých filmových klubů. Mysteriózní roadmovie Dálava z roku 2019 získala cenu Trilobit Fites, Cenu české filmové kritiky a Českého lva.