Čáslavské vojenské letiště čeká výluka, část gripenů přeletí do Pardubic

Praha - Od čtvrtka do konce ledna bude kvůli opravám uzavřeno čáslavské vojenské letiště, část letounů proto bude přesunuta do Pardubic. Armáda slibuje, že bude cvičit pouze v pracovní dny. Na webu 21. základny taktického letectva Čáslav to uvedla její mluvčí Hana Havrdová.

Výluka letiště se uskuteční kvůli opravám záchytného lanového systému. "Část techniky a personálu bude přesunuta na záložní letiště v Pardubicích," uvedla Havrdová. Přelet letadel JAS-39 Gripen a L-159 ALCA je naplánován na čtvrtek. Ve stejný den budou dva stíhací gripeny připraveny k plnění tzv. nepřetržité hotovosti v rámci aliančního systému protivzdušné obrany (NATINAMDS - NATO Integrated Air and Missile Defence System).

Velitelé čáslavské základny, pardubického letiště a Centra leteckého výcviku se podle Havrdové domluvili, že výcvik se bude konat pouze v pracovní dny od 09:00 do 16:00, v pátek od 09:00 do 14:00. Při letech hotovostního systému se uskuteční jeden až tři cvičné lety denně.

Letouny, které zůstanou na čáslavském letišti, čeká pravidelná technická údržba. Přesun techniky a personálu zpět na mateřskou základnu je plánován na 30. ledna.

Základna vojenského letectva v Čáslavi, oficiálně 21. základna taktického letectva, je jednou ze dvou bojových složek vzdušných sil Armády ČR. Druhou je vrtulníková základna v Náměšti nad Oslavou. Tradice vojenského letectva v Čáslavi sahá do roku 1955, do plného provozu bylo letiště uvedeno v srpnu 1958.