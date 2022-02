CAS potvrdil, že britská štafeta přijde po dopingu Ujaha o stříbro z Tokia

Londýn - Velká Británie musí vrátit stříbrnou medaili za štafetu na 4x100 metrů z olympijských her v Tokiu. Sportovní arbitrážní soud (CAS) potvrdil, že se její člen Chijindu Ujaha provinil proti dopingovým pravidlům a musí být diskvalifikován. O cenný kov přijdou i jeho reprezentační kolegové Zharnel Hughes, Richard Kilty a Nethaneel Mitchell-Blake. Na druhé místo za vítěznou Itálii se ve výsledcích posune Kanada, bronz nově připadne sestavě Číny.

"Přijímám dnešní rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu se smutkem. Chtěl bych vysvětlit, že jsem nevědomky užil kontaminovaný výživový doplněk a to byl důvod, proč došlo v Tokiu k porušení dopingových pravidel," uvedl Ujah v oficiálním prohlášení britského svazu. "Chci se omluvit svým týmovým kolegům, jejich rodinám a všem spolupracovníkům za to, jaký dopad to na ně mělo. Je mi líto, že je tahle situace připravila o medaile, na něž tak tvrdě dřeli a které si vrchovatě zasloužili. Toho budu po zbytek života litovat," dodal.

Ujahův vzorek odebraný v Tokiu obsahoval zakázané látky ostarin a S-23, což jsou selektivní modulátory receptoru androgenu (SARM) a pomáhají při tvorbě svalové hmoty. Mají podobné účinky jako steroidy.

Sedmadvacetiletý sprinter má od olympijských her předběžně zastavenou činnost. Jeho případem by se dál měla zabývala Jednotka pro bezúhonnost atletiky, která by měla rozhodnout o dalším postihu.

Nigerijská sprinterka Okagbareová dostala za rozsáhlý doping desetiletý trest

Nigerijská sprinterka Blessing Okagbareová dostala za vícečetné provinění proti dopingovým pravidlům před olympijskými hrami v Tokiu a odmítnutí spolupráce při vyšetřování od Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU) disciplinární trest na deset let. Verdikt oznámila Světová atletika (WA).

Třiatřicetiletá Afričanka měla vloni v létě dva pozitivní testy na dvě různé zakázané látky. Vedle nejprve odhaleného růstového hormonu z července, kvůli němuž na poslední chvíli přišla o olympijské semifinále na 100 metrů, bylo později v červnovém vzorku z Nigérie nalezeno EPO.

Podle vyjádření WA dostala Okagbareová pětiletý trest za užití několika nepovolených substancí. Druhou polovinu trestu jí disciplinární komise AIU udělila za odmítnutí spolupráci při řešení svého případu.

AIU došla k závěru, že se Okagbareová před olympijskými hrami zapojila do organizovaného dopingového programu. To považuje za přitěžující okolnost a sáhla proto k přísnějšímu než obvyklému čtyřletému trestu. "Desetiletý trest je jasný signál proti úmyslným a koordinovaným pokusům o podvádění na nejvyšší úrovni v našem sportu," prohlásil šéf AIU Brett Clothier.

Okagbareová, jež na OH v Pekingu 2008 získala stříbro v dálce, patřila před svým čtvrtým olympijským startem v Tokiu do širšího okruhu uchazeček o medaili na 100 metrů. Na olympiádě ještě stihla nastoupit do rozběhů, před semifinále ale přišlo z laboratoře vyrozumění o pozitivním testu a AIU jí s okamžitou platností předběžně zastavila činnost. Závodit měla i na dvoustovce a ve štafetě.