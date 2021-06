Čas na řešení startu hráčů z NHL v Pekingu se krátí, řekl Bettman

Tampa (USA) - Hokejová NHL se v příští sezoně vrátí k formátu s 82 zápasy v základní části, obvyklému před pandemií koronaviru. Nový ročník kanadsko-americké soutěže by měl začít v polovině října a jeho součástí bude opět i Utkání hvězd. Zda se ale liga přeruší v únoru a elitní hráči odjedou na olympijské hry v Pekingu, o tom stále není rozhodnuto.

"Máme skutečné obavy, zda je rozumné se her zúčastnit," uvedl komisionář NHL Gary Bettman na tradiční tiskové konferenci před startem finále Stanleyova poháru. Zároveň přiznal, že počítal s tím, že bude v této době již otázka startu hráčů z NHL na olympiádě vyřešena.

"Ale vypořádáme se s tím. Stejně jako jsme to zvládli se vším v posledních patnácti měsících, kdy jsme byli agilní a flexibilní. Máme na to ale poměrně málo času. Nemůže to trvat donekonečna," podotkl Bettman. NHL plánuje zveřejnit program příští sezony 23. července před draftem.

Hráči ze zámořské soutěže se představili na olympiádě poprvé v Naganu 1998, po pěti startech ale chyběli na zatím posledních hrách v Pchjongčchangu 2018. Obecně se předpokládalo, že příští rok v Číně chybět nebudou, i proto, že zájem představit se na olympiádě mají i samotní hokejisté. Podle Bettmana je stále problémem logistika, v minulosti to byla i otázka marketingových práv.

Podle zástupce komisionáře NHL Billyho Dalyho jsou jednání se zástupci Mezinárodního olympijského výboru "nekonečná". Problémem jsou i zdravotní otázky související s pandemií koronaviru a pojistky související s nemocí covid-19. "Stále existuje spousta nejistoty a neznámých, s nimiž se snažíme zápasit. A to vyžaduje čas," řekl Daly. Olympijské hry v Pekingu se uskuteční od 4. do 20. února.

Prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel ale stále věří, že hráči z NHL na olympiádě nebudou chybět. "Věci se mění, ale žádný stres. Uvidíme," uvedl Fasel pro agenturu AP. "Nemohu mluvit za NHL, ale doufám, že řeknou, že přijedou," řekl Fasel, který se podobně vyjádřil i v průběhu květnového mistrovství světa v Rize. I tam byl optimistický.

Bettman na tiskové konferenci zároveň potvrdil, že v příští sezoně se opět uskuteční i Utkání hvězd NHL, které se bude hrát v Las Vegas. Termín bude ale teprve oznámen. Součástí programu sezony budou tradičně i utkání pod širým nebem. V novoročním Winter Classic se 1. ledna utkají Minnesota a St. Louis na baseballovém stadionu Minnesoty Twins v Minneapolisu. Na konci února potom na stadionu klubu amerického fotbalu Tennessee Titans v Nashvillu nastoupí domácí Predators proti Tampě.