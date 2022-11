CAS dal v kauze Hašek za pravdu Spartě, hráči ale uložil výrazně nižší pokutu

Praha - Mezinárodní arbitráž CAS rozhodla ve sporu mezi pražskou Spartou a jejím bývalým fotbalistou Martinem Haškem, že hráč předloni vypověděl smlouvu neoprávněně. Sportovní soud tím potvrdil rozhodnutí sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR z loňského dubna. V druhoinstančním řízení tehdy dostal Hašek nařízeno zaplatit letenskému klubu kompenzaci ve výši 800 tisíc eur (téměř 20 milionů korun), CAS nyní stanovil výši částky na 94.702 eur (2,3 milionu korun). Sparta o verdiktu CAS, který obdržela dnes, informovala na svém webu.

"Klíčové parametry rozhodnutí jsou následující: hráč neměl právo a důvod uchýlit se k jednostrannému vypovězení smlouvy, naopak klub jednal oprávněně, když hráči v průběhu jeho angažmá udělil pokuty za neakceptovatelné neprofesionální jednání," uvedla Sparta.

Sedmadvacetiletý záložník, který téměř rok po odchodu ze Sparty našel uplatnění v německém druholigovém Würzburgu a od loňského září v Erzurumsporu v druhé turecké lize, se dostal do sporu se Spartou předloni v lednu, kdy odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. Poté, co se nedohodl na přestupu do Maccabi Haifa, byl přeřazen do B-týmu. Po dalších neshodách podal 12. března 2020 jednostrannou výpověď.

Důvody pro ni ale byly podle sboru rozhodců neoprávněné a stejný verdikt vzešel z řízení první i druhé instance. Tribunál se zabýval i hráčovým nárokem na zaplacení kompenzace ve výši šest milionů korun. Ani tento požadavek nebyl Haškovi přiznán. Hráč se poté odvolal k CAS a ten rozhodl vedle výše uvedeného i o tom, že požadavek fotbalisty na náhradu škody je neoprávněný, konstatovala Sparta.

Letenský klub uvedl, že tehdejší částka 800.000 eur, kterou jí přisoudil sbor rozhodců, byla určena dle výše tržní hodnoty hráče v daném období. "Ve stejné výši Sparta evidovala nabídku na přestup Martina Haška do Maccabi Haifa," uvedl klub a konstatoval, že CAS při svém rozhodnutí změnil metodiku výpočtu částky. "Vypočetl rozdíl mezi výší měsíčního příjmu hráče v klubu Würzburger Kickers a výší měsíčního příjmu předtím ve Spartě. Tento rozdíl pak CAS převedl do období 14 měsíců a 19 dní - právě tak dlouho ještě měl trvat platný kontrakt Martina Haška ve Spartě ode dne, kdy jednostranně vypověděl smlouvu," uvedl klub.