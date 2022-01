Carvago: Ojetiny z dovozu na přelomu roku zlevnily o čtyři procenta

Praha - Ojeté vozy dovážené ze zahraničí za poslední měsíc zlevnily zhruba o čtyři procenta. Důvodem je posílení koruny, která je vůči euru nejsilnější za téměř 14 let, i novoroční slevy u obchodníků. Ceny ojetin na domácím trhu přitom v loňském roce stouply zhruba o 15 procent. Vyplývá to z údajů evropského on-line tržiště Carvago.

Podle výkonného ředitele Carvaga Jakuba Šulty bude ale snížení cen těchto vozů přechodné, protože faktory, které loni táhly ceny vzhůru, nezmizely. Mezi ty hlavní patří podle něho nedostatek ojetin kvůli zvýšené poptávce a nedostatku nových vozů kvůli výpadkům dodávek čipů.

"Kombinace výhodného kurzu a slev nyní poskytuje šanci pořídit ojetý vůz ze zahraničí za podmínek, které budou později v roce 2022 už nedosažitelné,“ podotkl Šulta. Z trhu podle něj rychle mizí zejména kvalitní ojetiny.

Například Škodu Octavii v ceně půl milionu korun lze nyní pořídit o 20.000 korun levněji. Škoda Kodiaq s první registrací v roce 2018, pohonem 4x4, motorem 2.0 TDI 140 kW s automatickou převodovkou a nájezdem kolem 75.000 km se na německém trhu v prosinci loňského roku prodávala v průměru za 842.000 korun, přičemž tu samou nyní zákazník koupí o téměř 34.000 korun levněji jen díky sílící koruně.

Do Česka se i přes rostoucí ceny loni dovezlo 185.663 ojetých aut, což bylo nejvíce za posledních 13 let. Podle generální ředitelky AAA Auto Karolíny Topolové však sílící koruna podpoří dovoz nekvalitních starších ojetin. "Bylo by dobré, aby zde stát zasáhl dříve, než se příliv těchto vozů stane nezvladatelným. V době, kdy bychom měli jít spíše cestou ekologicky šetrnějších a technologicky a bezpečnostně vyspělejších vozidel, je takový vývoj naprosto nežádoucí,“ řekla ČTK.

Česká měna vůči euru posílila tento týden až na 24,30 Kč, v prosinci přitom bylo euro zhruba o korunu dražší.