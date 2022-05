Carvago: Ojetá auta do pěti let zdražila v Česku v prvním čtvrtletí o pětinu

Praha - Ceny ojetých aut do stáří pěti let vzrostly v Česku v prvním čtvrtletí meziročně o 22 procent na 607.400 Kč. Vozy staré do deseti let zdražily o 16 procent na medián 459.000 Kč. Důvodem zdražování je nedostatek nových vozů. Vyplývá to z údajů internetového tržiště Carvago.

"Růst cen ojetých vozů nadále souvisí především s poklesem výroby nových aut následkem nedostatku elektronických součástek a narušení dodavatelských řetězců způsobeného válkou na Ukrajině. Mění se ale i struktura automobilového průmyslu, když se automobilky na úkor masové výroby nejdostupnějších modelů s nízkou marží soustředí spíše na profitabilnější, dražší modely aut," uvedl výkonný ředitel Carvago Jakub Šulta.

Na českém trhu také roste průměrný nájezd prodávaných ojetých aut. Z 57.000 km v roce 2021 na 68.000 km v prvním čtvrtletí. O čtyři procentní body na 48 procent klesl podíl prodávaných vozů s dieselovým motorem. Přibližně každý čtvrtý ojetý vůz prodaný v Česku je typu SUV, nejběžnější jsou auta s výkonem kolem 110 kW a více než polovina má najeto do 100.000 km.

Ojetiny značky Škoda jsou stále jedničkou na trhu, i když jejich podíl klesl z 35 na 29 procent. Následuje Volkswagen s desetinovým podílem a BMW se zhruba 5,7 procenta trhu. Mezi ojetinami jsou stále nejprodávanější modely Octavia, Fabia a Superb, meziročně ale vzrostl zájem o SUV Kodiaq a Karoq.

Společnost Carvago ve své analýze čerpá z obchodování s ojetinami na sedmi evropských trzích, kde v loňském roce zvýšila tržby o 600 procent na tři čtvrtě miliardy korun. V letošním roce míří společnost k tržbám okolo tří miliard Kč.