Utkání 2. kolo play off NHL Carolina - New York Islanders. Hokejista Caroliny Hurricanes Justin Williams (vlevo) střílí vítězný gól, vpravo brankář New York Islanders Robin Lehner. ČTK/AP/Gerry Broome

New York - Hokejisté Caroliny i bez zraněného Petra Mrázka porazili New York Islanders 5:2, v sérii vedou 3:0 a dělí je jedna výhra od postupu do finále Východní konference NHL. Dallas vyhrál doma nad St. Louis 4:2 a vyrovnal stav série na 2:2.

Mrázek se zranil v dolní části těla při zákroku v minulém utkání a odhaduje se, že týmu bude chybět několik dní. Do branky Caroliny se tak postavil Curtis McElhinney, který chytal ve věku 35 let a 343 dní své první utkání play off od úvodní minuty. Jde o rekord NHL, žádný gólman si premiéru ve vyřazovací části neodbyl později. Kanadský brankář utkání zvládl, kryl 28 střel a tým podržel zejména za stavu 1:1, kdy zneškodnil Islanders dvě velké šance.

Carolina se ujala vedení trefou Teuva Teräväinena, jehož Islanders nechali trestuhodně úplně volného u levé tyčky a finský útočník pohodlně skóroval do prázdné branky. Za necelé dvě minuty vyrovnal v přesilové hře střelou od modré čáry Devon Toews. Justin Faulk ze sólového úniku strhl vedení opět na stranu Hurricanes, ale hosté díky trefě Joshe Baileyho z mezikruží ztrátu znovu rychle smazali.

Zápas rozhodla chyba brankáře Islanders Robina Lehnera, jehož rozehrávku zachytil Sebastian Aho a po jeho přihrávce skóroval zblízka Justin Williams. "Do třetí třetiny jsme šli za stavu 2:2, hráli jsme dobře. Vše rozhodla moje chyba, gól beru na sebe," uvedl Lehner. "Přečetl jsem to. Viděl jsem, že má puk na forhend, tak jsem tušil, že ho pošle kolem mantinelu a povedlo mi ho ze vzduchu sklepnout," popsal situaci Aho.

Zbývající dvě branky vstřelili v poslední minutě při power play Teräväinen a Aho. "Myslím si, že to bylo vyrovnanější než minule (2:1). Opět jsme ale podali výborný týmový výkon a povedla se nám třetí třetina," řekl McElhinney. "Podržel nás, vyzařoval z něho klid. Jsme na něho pyšní," řekl kapitán týmu Williams.

Carolina hraje v play off poprvé od roku 2009, ale počíná si skvěle - v úvodním kole vyřadila obhájce Stanleyova poháru Washington, teď je blízko dalšímu postupu. "Všichni víme, že poslední krok je nejtěžší. Určitě se už ale nechceme vracet do New Yorku. Uděláme maximum, abychom sérii příště ukončili," řekl Williams.

V historii NHL otočily sérii z 0:3 jen čtyři týmy. "Je před námi velká výzva, ale už mnohokrát jsme se v této sezoně vyhrabali z těžké situace, kdy o nás lidé pochybovali. Pokusíme se o to. Celá série je vyrovnanější, než ukazuje výsledek, jen se nám nedaří dát v zápasech gól navíc, abychom stáli na vítězné straně," prohlásil kouč Islanders Barry Trotz.

St. Louis otevřelo skóre v šesté minutě trefou Vladimira Tarasenka v přesilové hře, ale Dallas ještě v úvodní třetině vývoj utkání otočil. Rychlou stahovačkou před brankou vyrovnal Jason Dickinson a Jason Spezza využil početní výhodu střelou bez přípravy z pravého kruhu.

Dallas zvýšil v prostředním dějství vedení na 4:1. Obránce John Klingberg mířil přesně z pravého kruhu a Roope Hintz zakončil hezkou souhru. Robert Thomas už v 54. minutě jen snížil. "První dvě třetiny byli odhodlanější, v tomhle směru jsme se jim nevyrovnali," přiznal kouč St. Lous Craig Berube. "Šli po nás tvrdě. Také zpřeházeli trochu řady, což se asi dalo čekat. Musíme se ale umět vypořádat se vším, s čím na nás přijdou," řekl gólman Jordan Binnington.

Trenér Jim Montgomery vede Dallas prvním rokem a už při příchodu hráčům tvrdil, že rád míchá složením formací. Tentokrát vytáhl nováčka Hintze do elitního útoku, ze kterého posunul do druhého Tylera Seguina. Tah mu vyšel, Hintz dal gól, Seguin si připsal dvě asistence. "Výkony všech šly nahoru. A tím, že takhle měníme sestavu během sezony pravidelně, je pro hráče jednodušší přizpůsobit se každému, s kým nastupují," řekl kouč.

Výsledky 2. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápas:

Carolina - NY Islanders 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 7. a 60. Teräväinen, 32. Faulk, 51. Williams, 60. Aho - 9. D. Toews, 35. Josh Bailey. Střely na branku: 38:30. Diváci: 19.066. Hvězdy zápasu: 1. Williams, 2. Slavin, 3. Faulk (všichni Carolina). Stav série: 3:0.

Západní konference - 4. zápas:

Dallas - St. Louis 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Branky: 12. Dickinson, 20. Spezza, 30. J. Klingberg, 38. Hintz - 6. Tarasenko, 54. Thomas. Střely na branku: 31:29. Diváci: 18.790. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Jamie Benn, 3. Zuccarello (všichni Dallas). Stav série: 2:2.