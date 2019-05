Carolina Eycková na Pražském jaru uvedla Poctu těreminu

Praha - Německo-srbská umělkyně Carolina Eycková v zaplněném Rudolfinu na festivalu Pražské jaro uvedla Poctu těreminu, hudebnímu nástroji, který je ovládán bez doteku, pouze pohybem paží, dlaní a prstů. Jedním z prvních skladatelů, kteří pro těremin komponovali, byl Bohuslav Martinů. Na programu proto byla jeho díla včetně Fantazie pro těremin, hoboj, smyčcové kvarteto a klavír. Pro stejné nástroje byla zkomponována také skladba ather, kterou si u Jakuba Rataje pro tuto příležitost objednalo Pražské jaro.

Večer zahájilo Bennewitzovo kvarteto Smyčcovým kvartetem G dur Josepha Haydna. Následoval Smyčcový kvartet č. 3 Bohuslava Martinů a poté již soubor, který letos v lednu získal ocenění Classic Prague Awards 2018 v kategorii Komorní výkon, doprovodil Eyckovou ve světové premiéře Ratajovy skladby ather. Sestavu hudebníků pod vedením dirigenta Petra Louženského při jejím provedení doplnila hobojistka Alžběta Jamborová a přední český klavírista Karel Košárek.

Rataj je skladatelem, jehož práce přesahuje do světa zvukových instalací a performancí inspirovaných lidským tělem - pohybem, dechem, pulzem a gesty.

"Název ather je skrytým věnováním výjimečnému a v této skladbě exponovanému hudebnímu nástroji - těreminu, původně známému jako atherphon," vysvětlil Rataj. "V době vzniku tohoto nástroje (1919) byl pojem ather chápán jako všudypřítomná substance, v níž se šíří elektromagnetické záření. Aetherphon je nástrojem, který přetváří prázdný prostor mezi člověkem a dvěma anténami ve zvukové frekvence. Stojí ve středobodu celé kompozice. Často jen nenápadně propojuje ostatní nástroje díky svému mimořádnému frekvenčnímu rozsahu a charakteristické zvukové barvě vzdáleně připomínající lidský hlas," dodal.

Zlínský rodák Košárek, který se v roce 1997 stal laureátem soutěže Nadace Waltera W. Naumburga v New Yorku, otevřel druhou část koncertu klavírním dílem Bohuslava Martinů Motýli a rajky. Poté se opět na pódium vrátila popularizátorka těreminu Eycková, aby spolu se svými hudebními kolegy provedla jeho Fantazii pro těremin, hoboj, smyčcové kvarteto a klavír. "Jeho Fantazie byla premiérována na podzim roku 1945 a je opravdu velmi dobře napsaná. Do kadence napsal Martinů překrásnou lidovou melodii, kterou hraji jako duet s violou. Je to moje oblíbená pasáž, hru na violu jsem totiž také studovala," sdělila Eycková.

Pražské jaro pokračuje v sobotu na různých místech v metropoli Víkendem komorní hudby, v rámci kterého se opět představí Eycková s těreminem. Tentokrát vystoupí v klubu Roayal společně s klavíristou Janem Kučerou.