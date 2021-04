Čarodějnice podruhé bez oficiálních akcí, Češi kupují špekáčky

Praha - Poslední dubnový večer je tradičně spjat se zapalováním ohňů k pálení čarodějnic. Filipojakubskou noc i letos v Česku ovlivní omezení, která mají zabránit šíření koronaviru. Už podruhé lidé nemohou slavit čarodějnice na oficiálních akcích, mnozí si tak udělají alespoň táborák na zahradě. Hasiči v této souvislosti upozorňují, že malé ohýnky často představují větší riziko než ty velké, které organizovaně pořádají obce nebo spolky. Češi přes pandemii kupují špekáčky na večerní pálení čarodějnic, hlásí prodejci.

Podle dávné tradice se svatojakubské noci připisuje magická moc. Svátek se původně slavil zřejmě o úplňku, který byl nejblíže dnu přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Do dnešní doby se většinou uchovalo jen rozdělávání ohňů, při kterých se hoduje či zpívá, případně tančí a skáče přes zapálenou vatru. Někde se navíc pálí figurína čarodějnice či košťata. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltine, v severní Evropě se poslední dubnová noc nazývá Valpuržina.

Hasiči tento týden na webu lidem připomněli pravidla pro rozdělávání ohně. Malé ohně jsou podle nich větším rizikem než velké. "Velká vatra, která doprovází oficiální akci, je ve většině případů pod dozorem dobrovolných hasičů. Navíc je takové pálení předem nahlášeno hasičům, společně se všemi protipožárními opatřeními, která organizátor zabezpečil," zdůvodnili. Pokud si lidé udělají oheň na zahradě pouze pro rodinu, často podle zkušeností hasičů podcení protipožární opatření, která je potřeba dodržet. "Mají pocit, že z malého ohniště se oheň nemůže rozšířit, a tak ho často nechají bez dozoru a neštěstí je na světě," uvedli.

Největší roli v nárůstu požárů před oslavami čarodějnic hraje počasí. Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho a teplo, požár se vznítí snáz, než když je půda prosáklá vodou. Nebezpečný je také silný vítr, který žhavé uhlíky rozfouká po okolí a snadno tak chytne třeba suchá tráva.

Velmi suchý duben byl v Česku v letech 2016 i 2018. Sucho panovalo i loni, oslavy čarodějnic ale byly pro hasiče druhé nejklidnější za pět let. Loňskou filipojakubskou noc ale poznamenala vládní omezení kvůli koronaviru, který se v Česku začal šířit loni v březnu.

Pro dnešní večer meteorologové předpovídají zamračenou oblohu a v noci by měl od jihozápadu přicházet déšť. Modely se zatím liší v tom, kam až déšť dorazí. Pršet by mělo zřejmě po západním obvodu republiky a také na Vysočině. Vítr by měl být mírný a postupně bude slábnout.

I letošní pálení čarodějnic poznamenávají vládní opatření v boji proti šíření koronaviru. Lidé musí mít zakrytý nos a ústa respirátorem. Venku se smí být nanejvýš ve dvou, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Omezené je i právo pokojně se shromažďovat, na venkovních demonstracích mohou být skupiny maximálně po 20 lidech, musí mezi sebou dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy. Aktuální epidemická situace je podle ministerstva zdravotnictví nadále nepříznivá, počet případů je i přes kontinuální pokles stále vysoké.

Prodejci: Češi kupují špekáčky na večerní pálení čarodějnic

Přes pandemii koronaviru a stále poměrně přísné restrikce se Češi chystají na večerní pálení čarodějnic. Prodejci, které dnes ČTK oslovila, sledují zvýšené prodeje především špekáčků. Zájem je také ale o maso na gril, z alkoholických nápojů vede pivo a víno. Vyšší poptávku po tomto zboží obchodníci přičítají nejen dnešní filipojakubské noci, ale i příznivému počasí a dlouhodobě rostoucí oblibě domácího grilování, řekli obchodníci.

"Oblíbenost špekáčků v Česku takřka nezná hranic. Zájem o tento celoročně oblíbený výrobek stoupá však zcela mimořádně právě na čarodějnice. Ve všech 15 řeznictvích dnes vyjíždí z udíren od brzkého rána jeden koš za druhým, abychom uspokojili naše zákazníky,“ uvedl vedoucí řeznictví hypermarketů Globus Pavel Holeček. Kromě špekáčků Globus podle něj sleduje i velký zájem o klobásy či hamburgery z hovězího masa. Mírně vyšší je před nadcházejícím víkendem podle mluvčí hypermarketů Lutfii Volfové prodej alkoholu, především piva a vína.

Kaufland podle své mluvčí Renaty Maierl oproti minulým dnům a týdnům eviduje zvýšený zájem o špekáčky a obecně maso a masné výrobky na gril. Z alkoholických nápojů zákazníci Kauflandu více nyní nakupují pivo, řekla.

"Rozhodně nemáme dojem, že by aktuální opatření nějak snižovala zájem Čechů o suroviny na grilování. Naopak, s hezkým počasím se maso nebo uzeniny, ale také vegetariánské výrobky na gril, prodávají stále častěji a filipojakubská noc není výjimkou," uvedl mluvčí on-line supermarketu Košík.cz František Brož. Znatelný je podle něj posun ke kvalitnějším výrobkům.

V obchodech Albert jsou prodeje uzenin stabilní, momentálně je vyšší zájem jen o špekáčky, které má řetězec od malého až po kilová balení, včetně tzv. retro špekáčků. Nárůst u alkoholických nápojů nepozoruje, uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Srovnatelné prodeje masa a masných výrobků před dnešní filipojakubskou nocí oproti předchozím týdnů jsou v supermarketech Billa. "Nahrává tomu poměrně příznivé počasí na venkovní grilování a samozřejmě i částečné uvolňování opatření, byť v omezené míře," řekla mluvčí sítě Dana Bratánková.