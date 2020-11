Carapaz na Angliru připravil Rogliče o červený dres

Alto de l'Angliru (Španělsko) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz se ve 12. etapě Vuelty se závěrečným těžkým stoupáním na Angliru dostal do čela průběžného pořadí o 10 sekund před Slovince Primože Rogliče. Pouze 109 km dlouhou, ale o to náročnější etapu vyhrál Brit Hugh Carthy.

Dvanáctikilometrové stoupání na Angliru, považované za jedno z nejtěžších v profesionální cyklistice, přineslo podle očekávání souboj mezi adepty na celkové vítězství. Strmý kopec zjevně neseděl dosavadnímu lídrovi Rogličovi, jenž nenabral větší ztrátu pouze díky pomoci kolegy z týmu Jumbo-Visma Seppa Kusse, jenž na něj v nejprudších úsecích čekal.

"Pro sprintera to bylo příliš těžké stoupání," řekl Roglič, majitel zeleného trikotu pro lídra bodovací soutěže. "Neměl jsem nejlepší den, ale nakonec jsem spokojený. Teď nás čeká časovka, ta bude hrozně těžká. Po ní uvidíme," doplnil.

Nejvíce sil měl v závěru Brit Carthy ze stáje Education First, jenž se díky první výhře nad Grand Tour posunul na třetí místo průběžného pořadí. "Vyhrát profesionální závod je splněným snem, ale vyhrát mytické stoupání na Grand Tour, to už nic lepšího nemůže být," uvedl Carthy.

S odstupem 16 sekund za ním skončili Rus Alexandr Vlasov, Španěl Enric Mas a Carapaz. Obhájce prvenství Roglič dojel se ztrátou dalších 10 sekund pátý, a protože měl v čele stejný čas jako Carapaz, se stejným odstupem půjde do závěrečného týdne.

Loňský vítěz Gira d'Italia Carapaz se vrátil do červeného trikotu po dvou dnech, kdy ho v čele díky vítězství v 10. etapě vystřídal Roglič. Ve vyrovnaném průběžném pořadí je třetí Carthy s odstupem 32 sekund, čtvrtý je s mankem 35 sekund Ir Daniel Martin.

"Pamatoval jsem si to (stoupání na Angliru) z roku 2017, bylo to neuvěřitelné. Jsem rád, že můžu zase obléct červený dres. Je to odměna pro celý tým, teď ho budeme bránit v časovce," připomněl Carapaz.

Český vrchař Jan Hirt se ještě v úvodu závěrečného z celkových pěti stoupání držel s nejlepšími. Do cíle nakonec dojel na 22. pozici s odstupem 6:12 za minuty za Carthym a posunul se na čtyřicáté místo celkového pořadí.

Závěrečný týden Vuelty odstartuje volným dnem, po němž následuje v úterý časovka v délce 33,7 km. V ní bude mít Roglič šanci na návrat do červeného, neboť platí za lepšího jezdce proti času než Carapaz.

Vuelta - 12. etapa (La Pola Llaviana - Alto de l'Angliru, 109,4 km):

1. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) 3:08:40, 2. Vlasov (Rus./Astana), 3. Mas (Šp./Movistar), 4. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) všichni -16, 5. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 6. Kuss (USA/Jumbo-Visma), 7. D. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation) všichni -26, 8. Poels (Niz./Bahrajn-McLaren), 9. Woods (Kan./EF Pro Cycling) oba -1:35, 10. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -2:15, ...22. Hirt (ČR/CCC) -6:12, 113. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -30:56.

Průběžné pořadí: 1. Carapaz 48:29:27, 2. Roglič -10, 3. Carthy -32, 4. D. Martin -35, 5. Mas -1:50, 6. Poels -5:13, 7. Grossschartner -5:30, 8. Valverde (Šp./Movistar) -6:22, 9. Vlasov -6:41, 10. Nieve (Šp./Mitchelton-Scott) -6:42, ...40. Hirt -1:17:23, 109. Štybar -2:43:52.