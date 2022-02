Čaputová: Za oběti na Ukrajině je odpovědný Putin, jsou třeba další sankce

Ubľa (Slovensko) - Za oběti konfliktu na Ukrajině, kterou napadla ruská armáda, je podle slovenské prezidentky Zuzany Čaputové odpovědný její ruský kolega Vladimir Putin. Čaputová se vyslovila za zavedení dalších sankcí vůči Moskvě a poděkovala České republice za pomoc s ukrajinskými uprchlíky, kteří vstoupili na Slovensko. Ukrajina podle ní také potřebuje evropskou perspektivu.

"Všechny oběti na Ukrajině jsou odpovědností Vladimira Putina. Pokud se Putin snažil nás rozdělit, tak to se mu to nepodařilo. Jsme odhodlaní bránit naše země a samozřejmě pomáhat Ukrajině. Je třeba dělat další kroky například prostřednictvím sankcí, abychom donutili prezidenta Putina usednout za jednací stůl, aby zastavil boje a aby byl nastolen mír," uvedla Čaputová před novináři na slovensko-ukrajinském hraničním přechodu Ubľa/Malyj Bereznyj.

Přes zmíněný přechod vstoupilo na Slovensko za poslední dny už několik tisíc občanů Ukrajiny, zejména žen a dětí. "Mnozí pokračují do dalších zemí, mnozí do České republiky Chci tímto říct velké díky České republice, jak se zmobilizovala. Vím, že jsou organizovány odvozy, protože mnozí z nich (uprchlíků-pozn. ČTK) mají příbuzné v Česku," řekla Čaputová.

Ukrajina si podle Čaputové zaslouží evropskou perspektivu. "Podporujeme Ukrajinu, aby vstoupila do Evropské unie. Ukrajina potřebuje velmi jasný symbol přijetí západním společenstvím. To, za co Ukrajina bojuje, není jen její územní celistvost, ale jsou to naše demokratické hodnoty. V tomto smyslu Ukrajina bojuje i za nás," řekla slovenská prezidentka.

Hlava slovenského státu ocenila také pomoc obyvatel Slovenska při zvládaní migrační vlny. Bratislava se podle ní musí připravit na další vlny uprchlíků a na to, že mnoho z nich už na Slovensku zůstane.

Podle Čaputové se na zmíněném hraničním přechodu podařilo dohodnout s ukrajinskou stranou urychlení odbavovaní lidí, kteří utíkají před válkou. "Ti, kdo zde čekají na přijetí, jsou vyčerpaní z obrovského čekaní i z emocí strachu," řekl Čaputová. Podle slovenské policie přechod hranic, kde lidé čekají i deset hodin, zpomalují kontroly na ukrajinské straně.

Slovensko pošle na Ukrajinu další vojenský materiál, munici dodá i Rumunsko

Slovensko pošle na Ukrajinu další vojenský materiál v hodnotě 4,4 milionu eur (108 milionů Kč). Na dnešním jednání o tom rozhodla slovenská vláda. Podle premiéra Eduarda Hegera jde o reakci na jeho sobotní telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který řekl, že ukrajinským jednotkám začíná docházet munice. Palivo, munici, neprůstřelné vesty a další vybavení za tři miliony eur (74 milionů Kč) na Ukrajinu dodá i Rumunsko, uvedla agentura Reuters.

"Zeptal jsem se ho, jak může Slovensko ještě pomoci. Ukrajinským vojákům začíná docházet munice, a proto jsem na neděli okamžitě svolal vládu, abychom mohli na žádost co nejdříve reagovat," citovala slovenského premiéra agentura TASR.

V sobotu slovenská vláda schválila vyslání vojenského materiálu v hodnotě 2,6 milionu eur (přes 64 milionů Kč) a materiálu ze státních hmotných rezerv za 8,4 milionu eur (přes 207 milionů Kč). Konkrétně chce do sousední země poslat deset milionů litrů nafty, 2,4 milionu litrů leteckého paliva a 12.000 kusů munice ráže 120 milimetrů.

Rumunsko dnes oznámilo, že Ukrajině pošle pomoc a vojenské vybavení za tři miliony eur. Konkrétně půjde o palivo, neprůstřelné vesty, munici, helmy a trvanlivé potraviny a vodu, oznámil mluvčí vlády Dan Carbunaru. Kromě toho Bukurešť nabídla, že poskytne péči pro raněné ve svých vojenských i civilních nemocnicích a vyšle k hranicím sanitky. Ty budou převážet těhotné ženy, děti a seniory z řad uprchlíků, kteří se snaží dostat z Ukrajiny do bezpečí.