Bratislava - Budoucí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vybídla ke spolupráci všech bez ohledu na osobní zájmy. Slušnost v politice může být naše síla, řekla novinářům pětačtyřicetiletá právnička poté, co porážku v sobotním rozhodujícím kole přímých prezidentských voleb přiznal její soupeř, místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Čaputová bude první ženou v čele slovenského státu. Chce dodržet tradici, že první zahraniční cesta nového slovenského prezidenta vede do České republiky.

Proevropsky orientovaná Čaputová uspěla v prezidentských volbách s nekonfrontační kampaní. Na katolickém Slovensku se netajila ani svými liberálními názory na možnost adopcí dětí homosexuální páry.

"Možná jsme si mysleli, že slušnost v politice začíná být projevem slabosti, a dnes vidíme, že to může být i naše síla. Netěšme se ze smutku soupeřů, dívejme se kupředu. Hledejme, co nás spojuje. Povyšme spolupráci na lepším Slovensku nad boje o osobní zásluhy," uvedla Čaputová v prvním projevu poté, co Šefčovič uznal porážku. Čaputová poděkovala voličům nejen ve slovenštině, ale i v jazycích národnostních menšin včetně češtiny a romštiny.

Na svou první zahraniční cestu ve funkci prezidentky se Čaputová hodlá vydat do Česka. "Českou republiku vnímám jako bratrský národ. Prezidenta (Miloše) Zemana respektuji jako legitimně zvoleného prezidenta," řekla Čaputová na novinářský dotaz. Zeman minulý týden přijal Šefčoviče, kterému popřál úspěch v prezidentských volbách.

Čaputová řekla, že jako prezidentka přijde o část soukromí. "To, na čem mi velmi záleží a co si nepochybně chci pohlídat, je, že v první řadě jsem mámou a tou chci zůstat," řekla Čaputová, která je rozvedená, vychovává dvě dcery a má přítele.

Čaputová nemá zkušenosti s vysokou politikou. Minulý týden se vzdala funkce místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko, do které vstoupila na konci roku 2017. V prezidentské kampani ji podporoval i úřadující prezident Andrej Kiska, kterému pětiletý mandát skončí v polovině června a který se o znovuzvolení neucházel.

V kampani se Čaputová označila za symbol změny a volání po spravedlivém a férovém Slovensku, což po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně žádali účastníci největších demonstrací od pádu komunismu v roce 1989.

Vítězství Čaputové znamená také další neúspěch nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, která podporovala v prezidentské kampani Šefčoviče. Směr-SD výrazně ztratil již v parlamentních volbách konaných v roce 2016 a v pozdějších krajských a komunálních volbách. Fico v roce 2014 prohrál v rozhodujícím kole prezidentských voleb s nynější hlavou státu Kiskou. Fico loni v zájmu řešení politické krize po Kuciakově vraždě odstoupil z funkce premiéra.

Před prezidentskými volbami se Čaputová opakovaně vymezovala vůči Směru-SD a stejně jako Kiska odmítla Ficovy ambice stát se soudcem ústavního soudu. Ústavní soudce vybírá a jmenuje na Slovensku prezident ze širšího seznamu kandidátů, které zvolí parlament.