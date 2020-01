Čaputová ocenila státním vyznamenáním i popravenou Horákovou

Bratislava - Vysoké slovenské státní vyznamenání udělila dnes prezidentka Zuzana Čaputová mimo jiné české političce Miladě Horákové, kterou v roce 1950 odsoudila československá komunistická justice ve vykonstruovaném procesu k trestu smrti. Celkově Čaputová vyznamenala 20 osobností; mezi nimi i Slováky, kteří se podíleli na takzvané sametové revoluci, jež v roce 1989 vedla v Československu k pádu komunistického režimu. Ocenění se dostalo rovněž dvěma odbojářům, jakož i představitelům uměleckého a společenského života.

Slavnost předávání státních vyznamenání se konala při příležitosti 27. výročí vzniku samostatného Slovenska, které se země připomenula 1. ledna.

Právničku a političku Horákovou (1901-1950) Čaputová vyznamenala in memoriam Řádem bílého dvojkříze I. třídy, což je nejvyšší slovenské ocenění pro cizince. Vyznamenání převzala členka Klubu Milady Horákové Erika Mačáková.

"Vnímáme to určitě jako poctu jedné z největších osobností 20. století českých, československých dějin, statečné ženy, vnitřně velmi silné a hluboce lidské," řekla novinářům Mačáková.

Dodala, že ocenění pro Horákovou od Čaputové ji nepřekvapilo. "Paní prezidentka inklinuje ke spravedlnosti a férovosti, je to právnička. Protože jsme na konci minulého roku slavili 20 let od (sametové) revoluce a letos to je 70 let od procesu (s Horákovou), tak se to tak trošku nabízelo," uvedla.

Za příjemné překvapení označil před novináři vyznamenání Horákové předseda slovenské sněmovny Andrej Danko, který se ceremoniálu zúčastnil spolu s dalšími politiky a představiteli společenského života.

Horáková byla popravena za špionáž a velezradu; spolu s dalšími 12 souzenými údajně tvořili špionské centrum. Horáková se kvůli své neústupnosti při soudním jednání stala symbolem odporu proti totalitě komunistické strany.

V roce 1991 již udělil Horákové československý prezident Václav Havel Řád T. G. Masaryka I. třídy in memoriam. Tento řád se stále předává i v samostatné ČR.

Čaputová, která udělovala státní vyznamenání poprvé od svého loňského nástupu do prezidentského úřadu, ocenila také osobnosti spojované s pádem komunismu, a to někdejší politiky Petera Zajace a Františka Mikloška, jakož i Zuzanou Mistríkovou. Ta patřila během sametové revoluce k lídrům studentského protikomunistického hnutí.

"My laureáti sníme o této zemi, aby to bylo slušná země, abychom nebudovali všechno na obrazu nepřítele. Podstatné je mít ideál, nikoliv vítězství nebo porážku," řekl někdejší šéf slovenské sněmovny Mikloško, který za oceněné přednesl projev.

Státní vyznamenání dostali také odbojáři Branislav Tvarožek a Martinec Janec, dále in memoriam první romský lékař v Československu Ján Cibuľa, režisér Rudolf Urc a kameraman Igor Luther. Ocenění se rovněž dostalo viroložce Silvii Pastorekové, někdejší šéfce Slovenské filharmonie Alžbetě Rajterové či někdejšímu úspěšnému atletovi Jozefu Plachému.

Čaputová v projevu kromě jiného řekla, že Slovensko má výjimečné lidi s výjimečným přínosem pro vlast.

Předchůdce Čaputové v prezidentském úřadu Andrej Kiska loni udělil státní vyznamenání 30 osobnostem. Mezi nimi byl i český herec Josef Abrhám a in memoriam někdejší česká politička a advokátka Dagmar Burešová.