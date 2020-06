Čaputová měla negativní test na koronavirus, dál bude v karanténě

Bratislava - Slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové vyšel negativní test na koronavirus, čeká však až výsledky definitivně potvrdí další testy. Nákaza se neprokázala ani u zaměstnance její kanceláře, který přišel do kontaktu s infikovanou osobou. Agentuře TASR to řekl mluvčí prezidentky Martin Strižinec.

"Nadále však zůstávají v platnosti přijatá preventivní opatření a program prezidentky je až do výsledků opakovaného testování v nejbližších dnech zrušený," řekl Strižinec.

Čaputová se uchýlila do preventivní domácí karantény ve středu poté, co vyšel pozitivní test osobě, jež přišla do kontaktu s pracovníkem její kanceláře. Prezidentka proto zrušila například středeční schůzku s předsedou českého Senátu Milošem Vystrčilem či rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem.

Slovensko se řadí mezi evropské země, které pandemie covidu-19 významně nezasáhla. Nákaza se dosud nepotvrdila u žádného tamního vysoce postaveného politika.