Čaputová jmenovala předsedou úřednické vlády ekonoma Ódora

Bratislava - Necelých pět měsíců před předčasnými parlamentními volbami má Slovensko novou vládu, zemi bude poprvé v její novodobé historii řídit úřednický kabinet. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes dopoledne jmenovala premiérem dosavadního viceguvernéra centrální banky (NBS) Ľudovíta Ódora a následně členy jeho vlády.

Pro jmenování úřednického kabinetu se Čaputová rozhodla po rezignacích dalších dvou ministrů v předchozí vládě premiéra Eduarda Hegera. To by znamenalo, že by Hegerův kabinet, kterému sněmovna loni v prosinci vyslovila nedůvěru a který zůstal v úřadu s omezenými pravomocemi jen z pověření hlavy státu, přišel už o čtvrtého ministra bez plnohodnotné náhrady. Do odvolané vlády totiž nelze jmenovat nové členy.

"Naší společnou ambicí je přinést klid, stabilitu, toleranci a v neposlední řadě kultivovanou diskusi. Ukázat, že to jde i jinak," řekl Ódor po jmenování vlády. Dodal, že prioritou jeho kabinetu bude kromě řešení aktuálních problémů i konkurenceschopnost Slovenska. Podle něj vláda nebude otevírat citlivá kulturní témata, která rozdělují společnost.

"Spojila vás ochota v nelehké politické a společenské situaci pomoci naší vlasti. Uklidnit rozhádanou a unavenou společnost a přivést naší zemi k férovým parlamentním volbám," řekla Čaputová na slavnostním ceremoniálu jmenování nové vlády. Hegerově vládě vyjádřila vděk za prosazené reformy, problémem dosavadní vládní koalice podle ní byly ale permanentní souboj a spory.

Členy úřednické vlády je kromě Ódora vícero dalších odborníků. Například novým ministrem financí je dosavadní hlavní ekonom NBS Michal Horváth a ministrem zahraničí diplomat Miroslav Wlachovský. Ministrem obrany se stal Martin Sklenár, který na tomto ministerstvu dosud řídil sekci obranné politiky.

Zatím není zřejmé, zda nová vláda získá důvěru sněmovny, o kterou musí požádat do 30 dnů. Podporu jí slíbila liberální strana Svoboda a Solidarita, která má ve 150členné sněmovně 20 poslanců. Podpořit úřednickou vládu hodlá také nezařazený poslanec Tomáš Valášek, který je také místopředsedou neparlamentního hnutí Progresivní Slovensko.

Od posledních parlamentních voleb z konce února 2020 má Slovensko už třetí vládu. Po pádu Hegerova kabinetu sněmovna rozhodla, že nové parlamentní volby v zemi budou 30. září. Nejvyšší preference má podle sondáží opoziční strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, který například vystupuje proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, jež se brání ruské invazi. Slovensko dosud pomáhalo Ukrajině také vojenskou technikou a municí, Kyjevu předalo rovněž vyřazené stíhačky MiG-29 sovětské konstrukce.