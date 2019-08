Čaputová: Hlas Německa v Evropě má být jasně slyšet

Berlín - Hlas Německa v Evropě by měl být podle slovenské prezidentky Zuzany Čaputové jasně slyšet. Nikdo jiný totiž nemá takovou zkušenost s překonáváním rozdělení. Čaputová to řekla v Berlíně po setkání s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Oba si přejí, aby Evropa byla i přes nadcházející odchod Británie z Evropské unie jednotná a silná.

"V Evropě není země, která by měla tolik zkušeností s překonáváním rozdělení jako právě Německo. Německo ví, jak nesmírně těžké, ale důležité je hledat to, co nás spojuje. Německou zkušenost dnes potřebujeme přenést i do celé Evropské unie," uvedla Čaputová, podle níž je to nutné zejména v době, kdy se znovu mluví o rozdělení na nové a staré členské země, na východ a západ, na sever a jih.

Velké části jednání obou politiků dnes vedle vzájemných vztahů dominovalo téma vystoupení Británie z EU. Steinmeier vyjádřil přesvědčení, že dopady brexitu bez dohody Londýna a Bruselu jsou především z ostrovní strany stále podceňovány. Neočekává, že by se o dohodě o brexitu začalo znovu jednat. Všechny možnosti takzvané irské pojistky už podle něj stejně byly dříve na stole.

Šestačtyřicetiletá Čaputová je na své první oficiální návštěvě Německa po nástupu do funkce hlavy státu 15. června.