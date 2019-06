Čaputová: Česko je nejbližším partnerem Slovenska

Bratislava - Česká republika je podle nové slovenské prezidentky Zuzany Čaputové nejbližším partnerem Slovenska. Čaputová, která ve čtvrtek zavítá na oficiální návštěvu Česka, dnes v rozhovoru s ČTK řekla, že ráda dodrží tradici slovenských prezidentů, kteří na svou první cestu jezdí do ČR.

"Je tradicí jet na první zahraniční návštěvu právě do České republiky. Já na tuto tradici velmi ráda navážu. Je to kontinuita, v níž vidím smysl. Je to nejen o tom, že máme společnou delší historii, ale i o osobních blízkých vztazích mezi obyvateli jednotlivých zemí. Já sama ráda jezdím do Česka například na dovolenou," uvedla Čaputovou.

Cestu do Česka považuje hlava slovenského státu za příležitost seznámit se s českými představiteli včetně prezidenta Miloše Zemana, který před březnovým rozhodujícím kolem přímé volby hlavy slovenského státu popřál úspěch místopředsedovi Evropské komise Maroši Šefčovičovi, kterého Čaputová porazila. Na schůzce se Zemanem chce Čaputová hovořit také o zahraničněpolitických tématech.

Video: Čaputová o vztazích SR a ČR

19.06.2019, 14:53, autor: Lenka Horáková, zdroj: ČTK

"Rozdělení (Československa), které se možná neuskutečnilo procesem a způsobem, jaký jsme si mnozí přáli, nakonec vnímám tak, že země jsou si dokonce možná ještě bližší než v období, kdy každá uvažovala, kdo na koho ´doplácí´. Velmi dobře si ta 90. léta pamatuji," řekla Čaputová.

Pětačtyřicetiletá právnička Čaputová, která složila prezidentský slib minulou sobotu, vidí možnosti dalšího prohloubení spolupráce mezi Českem a Slovenskem v oblasti infrastrukturních projektů nebo turistiky.

Slovenská prezidentka by uvítala, pokud by Česko a Slovensko letos společně oslavily 30. výročí takzvané sametové revoluce, která v někdejším Československu vedla k pádu komunistického režimu.

"Předpokládám, že ze slovenské strany bude jednoznačný zájem oslavit toto výročí společně vzhledem k tomu, že to jsou události, které se týkaly obou národů a jedné země, jíž jsme byli součástí," řekla Čaputová.

Slovensko a Česko si již loni sérií společných akcí připomněly 100. výročí vzniku Československa.

Čaputová dosud ve vrcholné politice na Slovensku nepůsobila, za svou nevýhodu to ale nepovažuje. "Být politikem je specifická zkušenost, kterou nemám. Díky tomu nemám konfliktní minulost s některými konkrétními osobami," řekla. Dodala, že v politickém prostoru ale působila, byť nikoli v roli političky. "To, čemu jsem se jako advokátka věnovala, byla politická témata; analyzovali jsme orgány veřejné moci, prováděli jsme legislativní práci. V jednotlivých kauzách a sporech jsem zastupovala lidi proti státu," dodala.

Čaputová, která je rozvedená a vychovává dvě dcery, řekla, že má ráda knihy zejména z oblasti psychologie a filozofie, dále přírodu a plavání.