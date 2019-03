Bratislava - Poslední duel finalistů slovenských prezidentských voleb - Zuzany Čaputové a Maroše Šefčoviče - před sobotním rozhodujícím, druhým kolem přímé volby se dnes obešel bez vzájemných ostrých výpadů. Debatu, ve které oba kandidáti zopakovali své dřívější postoje, odvysílal večer veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska (RTVS) na svém hlavním televizním a rozhlasovém kanálu.

"Lidé mají naději na změnu. To jsem cítila intenzivně," řekla ke kampani favorizovaná Čaputová, jež se dříve označila za symbol změny, kterou po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně žádali účastníci největších demonstrací od pádu komunismu v roce 1989.

Navzdory svému přesvědčivému vítězství v prvním kole prezidentských voleb Čaputová uvedla, že nepovažuje volby za vyhrané. "Je nesmírně důležité, aby lidé přišli volit," prohlásila politička, kterou v prvním kole podpořilo 40,57 procenta voličů.

Čaputová přiznala pochybení při financování předvolebních televizních spotů sponzory, takzvanými třetími stranami. Televizní politickou reklamu totiž podle zákona musí zaplatit sám kandidát.

"Kampaň byla náročná. Potvrdila, že Slovensko je rozdělené. Můj apel na celospolečenský smír byl vnímám pozitivně," uvedl Šefčovič, jenž v prvním kole přímé volby získal 18,66 procenta hlasů.

Dlouholetý diplomat a v posledním období místopředseda Evropské komise Šefčovič dodal, že jako prezident by byl nezávislý a nadstranický, byť ho v kampani podporuje nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, jejíž poslanci se také podepsali pod prezidentskou kandidaturu Šefčoviče. Směr-SD kandidátovi během dneška, den před zahájením volebního moratoria, rovněž přispěl na financování kampaně další částkou v hodnotě 230.000 eur (5,9 milionu korun). V dnešní debatě Šefčovič tvrdil, že Čaputová vede nejdražší kampaň v historii země, byť podle medií vyšší náklady na svou propagaci v minulosti přiznal současný prezident Andrej Kiska.

Čaputová zopakovala, že její liberální názory nejsou součástí předvolební agendy a že o nich hovořila pouze na základě dotazů. Kandidátka, která se po vítězství v prvním kole vzdala funkce místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko, dříve označila adopce dětí homosexuálními páry za lepší možnost než ponechání nezletilých v dětských domovech. Podle ní ale v této otázce musí nastat shoda napříč celé společnosti.

Šefčovič odmítl experimenty v kulturně-etických otázkách. "Mnozí lidé to vnímají jako téma, které by dále rozdělovalo naši společnost. Nešel bych do experimentů, které byly zmiňovány," poznamenal Šefčovič v reakci na Čaputovou. Dříve v kampani se Šefčovič v těchto otázkách vymezoval vůči soupeřce výrazněji. Přihlásil se rovněž k tradiční rodině a ke křesťanským hodnotám, byť v roce 1989 krátce před takzvanou sametovou revolucí vstoupil do komunistické strany, která vystupovala kriticky vůči církvím.