Bratislava - První kolo slovenských prezidentských voleb jasně vyhrála právnička Zuzana Čaputová. V druhém kole hlasování se 30. března střetne s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem. Vyplývá to z předběžných výsledků oznámených statistickým úřadem po sečtení hlasů ze všech okrsků. Čaputová získala v sobotních volbách 40,57 procenta hlasů, Šefčoviče podpořilo 18,66 procenta voličů. Volební účast dosáhla podle upřesněných údajů 48,74 procenta. Vyhlášení oficiálních výsledků prvního kola hlasování se podle slovenské televize TA3 očekává dnes v poledne.

Třetí místo obsadil soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin s 14,3 procenta a čtvrté s 10,4 procenta šéf krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba. Na páté příčce je bývalý předseda parlamentu František Mikloško s 5,7 procenta a na šesté šéf vládní strany Most-Híd Béla Bugár s 3,1 procenta hlasů.

Asi hodinu po půlnoci předstoupila Čaputová před média se závěrečným projevem. Poblahopřála Šefčovičovi k postupu do druhého kola voleb a zopakovala, že je ráda, že se jejím protikandidátem stane člověk, který nepředstavuje extrémní názory. "Jsem ráda, že nebudeme muset, on ani já, čelit extrému," řekla právnička, která by se mohla stát první ženou v prezidentské funkci na Slovensku.

Na otázku, jaký je rozdíl mezi ní a Šefčovičem, řekla, že jde především o to, jak se dívají na současný stav společnosti. "K této nabídce jsem přistoupila s určitým názorem na současný stav na Slovensku. Obsahuje příklady kauz a příběhů, z nichž některé souvisí se stranou Směr. Co považuji za důležité, je kritický pohled na aktuální situaci na Slovensku a vyvozování zodpovědnosti," podotkla.

Čaputová již dříve prohlásila, že výsledky voleb odrážejí volání lidí po změně v reakci na loňskou vraždu novináře Jána Kuciaka. Vražda Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, z níž policie obvinila pět osob včetně kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera, před rokem vyvolala v zemi největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989.

Shromáždění se proměnila v mítinky proti tehdejší vládě premiéra Roberta Fica, který v zájmu řešení politické krize rezignoval na funkci premiéra. Ficova strana Směr-sociální demokracie v prezidentských volbách podporuje eurokomisaře Šefčoviče, který bude soupeřem Čaputové v druhém kole hlasování.

Šefčovič, který skončil za Čaputovou s výrazným odstupem, ve svém projevu zdůraznil, že v druhém kole mají oba kandidáti stejné šance. "Ráno, po sečtení všech hlasů, začínáme zase od začátku," řekl.

Prohlásil také, že následující dny ukážou, že jsou on a jeho soupeřka velmi odlišní. "Určitě nechci bojovat proti zlu, jak je prezentované protistranou. Nechci dělit lidi na dobré a zlé, slušné a neslušné. Chci být prezidentem všech lidí na Slovensku," řekl.

Čaputová v reakci na to opáčila, že pod zlem má na mysli negativní společenské jevy, jako je korupce, zneužívání moci a nevyvozování odpovědnosti, nikoli nějakého člověka či skupinu obyvatel.

Šefčovič ve svém projevu rovněž připomněl, že má velké politické zkušenosti. Ty naopak Čaputové chybí. Opět se také přihlásil ke křesťanským a tradičním hodnotám, které v kampani opakovaně zdůrazňoval v protikladu k liberálním postojům Čaputové. Právnička kupříkladu podporuje možnost adopce dětí homosexuálními páry, ačkoli katolické Slovensko dosud nezavedlo ani registrovaná partnerství osob stejného pohlaví.

Podle volební komise by už v prvním kole byl zvolen prezidentem nejúspěšnější kandidát jen v případě, že by získal více než polovinu hlasů z celkového počtu registrovaných voličů. To se i s ohledem na volební účast neočekávalo.