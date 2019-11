Čaputová: 30 let od pádu komunismu čelí Slovensko krizi důvěry

Bratislava - Slovensko čelí krizi důvěry a obyvatelé země jsou svědky odhalování velkých selhání ve fungování justice a informací o propojení byznysu a politiky. V projevu k výročí takzvané sametové revoluce, která v roce 1989 vedla v tehdejším Československu k pádu komunistického režimu, to dnes řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Vyjádřila rovněž vděk všem na Slovensku i v Česku, kteří se před 30 lety přičinili o konec totality.

"Kdo od změn v roce 1989 čekal, že přinesou nové možnosti, dočkal se. Kdo očekával, že to bude automaticky znamenat jen vývoj k lepšímu, zákonitě se musel dožít zklamání. Demokracie je příležitost, nikoliv záruka úspěchu," uvedla Čaputová v proslovu na galakoncertu v historické budově Slovenského národního divadla. Dodala, že demokracie vyžaduje všímavost lidí, paměť, angažovanost a schopnost spolupracovat.

Podle Čaputové ústavou zaručená svoboda a rovnost v důstojnosti a v právech lidí zůstává více na papíře, než by pronikala do reality. "Svobody nám nechybějí, ale čeho se nám v potřebné míře nedostává, je právě rovnost v důstojnosti a právech," řekla prezidentka. Zmínila podezření na korupci v soudnictví, dále problémy malých farmářů s prosazováním svých práv vůči velkým vlastníkům pozemků či potíže příslušníků různých menšin. Poukázala rovněž na polarizaci slovenské společnosti.

Slovenská prezidentka řekla, že bez událostí z listopadu roku 1989 by Slovensko nikdy nepatřilo do společenství zemí s výjimečnými demokratickými a civilizačními hodnotami. Připomněla vstup země do EU a NATO, dále do schengenského prostoru volného pohybu osob a také převzetí eura. Ocenila rovněž poklidné a přátelské rozdělení společného státu Čechů a Slováků na konci roku 1992.

"Povinnosti každého, kdo působí ve veřejném prostoru - politiků, médií, soudců, prokurátorů - je snažit se o profesionalizaci a dodržování silných standardů profesní etiky. Protože jakákoliv svoboda, kterou jsme po listopadu (1989) získali, musí být velmi silně kompenzována zodpovědností," uvedla slovenská prezidentka.

V posledních měsících vyšly na Slovensku najevo informace, které poukazují na korupci ve slovenském soudnictví a na ovlivňování rozhodnutí soudů. Vyplynulo to ze zajištěné komunikace kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera, který čelí obvinění v několika případech ekonomické kriminality a byl obžalován i z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka. V souvislosti s kontakty s Kočnerem přišli o funkci dva vysoce postavení politici za vládní stranu Směr-sociální demokracie a také náměstek generálního prokurátora. Jedna soudkyně se zase vzdala taláru a několik dalších soudců je postaveno mimo službu.