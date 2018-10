Praha - Povinné ručení začalo zdražovat, za letošek jeho průměrná cena vzroste o 3,4 procenta na 2869 Kč. Důvodem je narůstající počet nehod i finanční náročnost škod. Růst pojistného již převyšuje růst počtu pojištěných vozidel. Nejvyšší růst cen pojistek postihl rizikové klienty, kteří v minulosti dělali opakovaně škody. Novináře o tom informovala Česká asociace pojišťoven.

Proti trendu z minulých let, kdy průměrné pojistné v povinném ručení prakticky nerostlo, se v letošním roce očekává, že za celý trh dosáhne částky 2869 korun. To odpovídá 3,4procentnímu růstu proti loňskému roku, uvedl pojistný matematik asociace Petr Jedlička. To podle něj proti předchozím rokům se stagnací a mírnými poklesy průměrného pojistného představuje posun směrem nahoru. Přesto některé skupiny vozidel (velké flotily zejména nákladních automobilů a tahačů, leasingové společnosti) generují výrazné ztráty v celkovém úhrnu přes 1,1 miliardy Kč.

"V klíčovém segmentu osobních aut občanů se u nově uzavíraných smluv zvyšuje pojistné o 5,3 procenta, nejvyšší nárůst je u nejvíce rizikových klientů, kteří již v minulosti způsobili škody. Růst u nich zaznamenáváme v průměru o více než 200 korun, zatímco navýšení u klientů bez opakovaných minulých škod je většinou v nižším rozsahu," řekl Jedlička.

Růst počtu pojištěných vozidel zůstává i dále na stabilní úrovni okolo tří procent ročně, pojistné ale svůj růst urychluje ze tří procent na šest. Absolutní počet pojištěných vozidel již překonal hranici osmi milionů.

Vývoj průměrné majetkové škody vykazuje trvale rostoucí trend. Již za období let 2011 až 2014 to bylo průměrně o 3,3 procenta ročně, od roku 2015 to je už o 7,2 procenta ročně. Průměrná škoda tak i nadále roste a aktuálně překračuje 42.000 korun, upozornil Jedlička. Hlavní důvody tohoto vývoje jsou navyšující se cena práce v autoservisech, rostoucí ceny náhradních dílů a nákladnější opravy vozidel, které mají stále sofistikovanější a dražší systémy.

Na výrazně vyšším odškodnění za nemajetkové újmy má stabilně vliv nový občanský zákoník z roku 2014, nároky rostou také například v souvislosti s vyššími cenami lékařské péče. "Zaznamenali jsme meziroční růst odškodnění za nemateriální újmu o 6,9 procenta proti loňskému roku vlivem růstu průměrné mzdy, na kterou jsou hlavní typy nároků nemateriální újmy napřímo navázané," dodal Jedlička.

Od 1. ledna 2018 byl opět zaveden příspěvek nepojištěných řidičů. To znamená spravedlivé financování nepojištěných škod nepojištěnými motoristy, jejichž počet v posledních letech rostl, uvedl výkonný ředitel asociace Jan Matoušek. Částka, kterou bude moci Česká kancelář pojistitelů vymáhat na vinících nepojištěných nehod, má nyní strop na částce 300.000 Kč. Zabrání se tak sociálním dopadům na viníky nehody při vymáhání škod.

Povinné ručení poskytuje 13 pojišťoven. Většina z nich sazby takzvaně segmentuje, tedy stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru, počtu ujetých kilometrů a dalších kritérií. V budoucnu půjde i o frekvenci a rozsah přestupků či vybavenost asistenčními systémy.