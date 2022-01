Camara zařídil dvěma góly Pardubicím výhru v Plzni 4:3 v prodloužení

Plzeň - Hokejisté Pardubic zvítězili v předehrávce 46. kola extraligy na ledě čtvrté Plzně 4:3 v prodloužení a natáhli svoji sérii výher na sedm zápasů. Posunuli se tak na druhé místo o dva body před Hradec Králové. Indiáni si připsali šestou porážku z posledních osmi zápasů.

Domácí sice získali po dvou třetinách dvoubrankové vedení, hosté však třemi góly ve třetí dvacetiminutovce skóre obrátili a Západočechům zachránil alespoň bod šťastnou trefou Lukáš Kaňák. V nastavení svým druhým gólem v utkání zajistil Východočechům druhý bod Anthony Camara.

Před zápasem převzal útočník Plzně Tomáš Mertl dres s číslem 700, který připomínal jeho jubilejní start v extralize. Indiáni si díky aktivnímu napadání vynutili úvodní nápor, gólman hostů Klouček ale zastavil střelu nekrytého Blomstranda. V 5. minutě se připomněla ofenziva Dynama, Kousal ovšem zblízka neprostřelil Svobodu. Indiáni byli blízko gólu během početní výhody ve 12. minutě, kdy Blomstrand ranou švihem trefil jen levou tyčku.

Branková konstrukce za chvíli pomohla Kloučkovi opět po teči Dufka a na druhé straně z přečíslení neuspěl střelou z mezikruží Musil. Až 12 vteřin před první sirénou našel Bulíř přihrávkou na zadní tyč Přikryla a ten otevřel skóre.

Na začátku prostřední části v dobré pozici Schleiss vypálil mimo a poté převzali iniciativu hosté. Po individuální akci Poulíčka ale Kousal tváří v tvář Svobodovi selhal, nevyšla ani šance Hecla a naopak ve 25. minutě ranou bez přípravy z levého kruhu zvýšil na 2:0 Bulíř. Hráči Dynama se následně přes optickou převahu nemohli prosadit do nebezpečného zakončení.

Po polovině utkání domácí ubránili oslabení a vzápětí agilní Bulíř v ponechané výhodě nepřekonal vyjetého Kloučka. Nejproduktivnější hráč extraligy poté ve 38. minutě při přesilovce orazítkoval pravou tyčku a za chvíli Kodýtek z druhé strany napálil i druhou tyčku. Hosty před pauzou udržel ve hře jen Klouček, jenž si poradil i se zakončením Suchého z přečíslení dvou na jednoho.

Již po 44 vteřinách závěrečné dvacetiminutovky snížil Camara po krásné kombinaci s krajanem Robertsonem pohodlně do odkryté branky na 1:2. Hra se následně přelévala na obě strany a ve 46. minutě vyrovnal rychlou střelou od levého mantinelu Robertson. Lépe kombinujícímu Dynamu vyhovovala otevřená hra a v 51. minutě Cienciala tečí Košťálkova nahození dokonal obrat na 3:2.

Úspěšný střelec vzápětí faulem nabídl Indiánům přesilovku, kterou sice nevyužili, ale v 57. minutě poslal utkání do prodloužení nahozením od modré čáry Kaňák.

V nastavení aktivnější domácí zmrazil v 63. minutě Camara, který zajistil hostům přesnou střelou z prostoru mezi kruhy bonusový bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Říha mladší (Plzeň): "Celkově musíme být po zisku bodu zklamaní. Chtěli jsme vyhrát a byli jsme dobře připraveni, což bylo dvě třetiny vidět. Měli jsme tam jednoznačně rozhodnout zápas v náš prospěch. Minimálně čtyřbrankový rozdíl tam měl být. V poslední době nastřelujeme tyče příliš často. Třetí třetina by z naší strany měla vypadat jinak. Bylo to ustrašené, dostali jsme rychlý gól a bylo to pak hodně špatné. Závěr byl opět v naší režii. Měli jsme tlak a zaslouženě jsme vyrovnali. Prodloužení rozhodlo protažené střídání hráčů. Rozhodovalo se ale jinde. Nesmíme mít tolik hluchých pasáží každý zápas."

Richard Král (Pardubice): "V první třetině jsme tahali za kratší konec, Plzeň byla živější a lepší. Byl to pro nás těžký zápas po včerejším utkání. Navíc po tom covidovém tréninkovém deficitu to bylo podruhé za dvacet hodin o to složitější. Chvíli nám proto trvalo, než jsme rozjeli nohy. Od druhé třetiny jsme se rozjeli a byli jsme Plzni minimálně vyrovnaným soupeřem. Vytvářeli jsme si šance a podařilo se nám otočit zápas. Bohužel smolnou tečí jsme inkasovali gól na 3:3. Se ziskem dvou bodů jsme spokojeni. Musím smeknout před týmem, který dokázal obrátit takhle těžký zápas v Plzni."

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 3:4 v prodl. (1:0, 1:0, 1:3 - 0:1)

Branky a nahrávky: 20. F. Přikryl (Bulíř, F. Suchý), 25. Bulíř (F. Suchý), 57. L. Kaňák (M. Lang) - 41. Camara (Robertson, R. Kousal), 46. Robertson (Cienciala, Poulíček), 51. Cienciala (Košťálek, J. Mikuš), 63. Camara (R. Kousal, Košťálek). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - Komárek, Šimánek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Holý, Graňák, Budík, J. Kindl, Kremláček - Schleiss, Kodýtek, Blomstrand - F. Přikryl, Bulíř, F. Suchý - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Dufek, G. Thorell, M. Marcel. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Pardubice: Klouček - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Sergijenko, Vála, Kaštánek - Blümel, Poulíček, Hecl - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, O. Roman, Paulovič - O. Rohlík, Anděl, T. Urban. Trenér: R. Král.