Calgary, Colorado a Florida nebudou v NHL kvůli covidu příští týden hrát

New York - Vedení NHL odložilo kvůli koronaviru další zápasy hokejistů Calgary, Colorada a Floridy. Týmy Flames, Avalanche a Panthers, které jsou výrazně postiženy nákazou, nebudou hrát minimálně do konce příštího týdne. Všechny tři kluby navíc mají do odvolání uzavřená tréninková centra.

Calgary už muselo odložit tři zápasy a podle programu neodehraje ani další tři naplánované v rozpisu sezony do 23. prosince. Colorado přijde o příští čtyři utkání, Florida o tři.

Vedení NHL o odkladech rozhodlo po konzultaci s hráčskou asociací a lékaři s ohledem na zvyšující se počty pozitivních testů v lize. Okleštění programu oznámilo jen několik hodin poté, co byl odložen sobotní zápas Montrealu s Bostonem.