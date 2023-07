Cachín a Rubljov získali tituly v Gstaadu a Bastadu, Sisková neuspěla v deblu

Gstaad (Švýcarsko)/Bastad (Švédsko)/Budapešť - Argentinský tenista Pedro Cachín proměnil v Gstaadu finálový debut na okruhu ATP v zisk titulu. Španěla Alberta Ramose, který švýcarský antukový turnaj ovládl v roce 2019 a vloni došel do semifinále, zdolal ve finále za dvě a půl hodiny 3:6, 6:0, 7:5. Souboj dvou nejvýše nasazených tenistů ve finále v Bastadu vyhrál Rus Andrej Rubljov. Dánskou jedničku Caspera Ruuda porazil 7:6 a 6:0. Češka Anna Sisková neuspěla při finálovém debutu ve čtyřhře na turnaji v Budapešti.

Osmadvacetiletý Cachín v Gstaadu završil životní týden, v němž si už účastí v semifinále vylepšil dosavadní maximum na turnajích ATP. První set sice prohrál za 50 minut, ve druhém ale "kanárem" nastartoval obrat a dramatickou přetahovanou ve třetí sadě nakonec v koncovce rozhodl pro sebe.

"Na začátku zápasu jsem byl trochu nervózní a udělal pár laciných chyb. Bylo to poprvé, co jsem na turnaji hrál proti levákovi, ale nesložil jsem se. Snažil jsem se zůstat pozitivní, hrát víc agresivně a chodit na síť. Teď jsem moc a moc šťastný," řekl v rozhovoru na kurtu Cachín, jenž se v pondělním vydání světového žebříčku posune poprvé do první padesátky.

Pětatřicetiletý Ramos, který si ve druhém setu vyžádal ošetření kvůli puchýřům, si letos zahrál finále poprvé. Útok na pátou trofej v kariéře mu ale nevyšel.

Ruský tenista Rubljov vyhrál turnaj v Bastadu

Souboj dvou nejvýše nasazených tenistů v dnešním finále turnaje v Bastadu vyhrál Rus Andrej Rubljov. Dánskou jedničku Caspera Ruuda porazil 7:6, 6:0 a získal druhý letošní titul.

Rubljov vyrovnaný první set rozhodl v tie-breaku, který vyhrál 7:3. Ve druhé sadě pětadvacetiletý Rus nedal světové čtyřce a vítězi turnaje z roku 2021 šanci a za 31 minut nadělil čtyřiadvacetiletému Ruudovi "kanára".

Rubljov navázal na letošní titul z Monte Carla, kde poprvé uspěl na turnaji Masters. Celkově si připsal čtrnáctý titul v kariéře.

Sisková při premiéře v deblovém finále v Budapešti neuspěla

Tenistka Anna Sisková při finálovém debutu ve čtyřhře na okruhu WTA na titul v Budapešti nedosáhla. Spolu s Američankou Jessie Aneyovou podlehly v rozhodujícím duelu polsko-maďarskému páru Katarzyna Piterová, Fanny Stollárová 2:6, 6:4, 4:10.

Dvaadvacetiletá česká hráčka si v maďarské metropoli vyzkoušela hlavní soutěž elitní Tour poprvé v kariéře ve čtyřhře i ve dvouhře. V singlu Sisková uhrála jedno kolo.

O titul ve dvouhře se utkají Kateryna Baindlová z Ukrajiny s Marií Timofejevovou. Ruská tenistka se po porážce se Siskovou v posledním kole kvalifikace do hlavní soutěže dostala až jako náhradnice za zraněnou Terezu Martincovou.

Výsledky tenisových turnajů: (řazeno podle výše dotace) Turnaj mužů v Bastadu (antuka, dotace 630.705 eur): Dvouhra - finále: Rubljov (2-Rus.) - Ruud (1-Nor.) 7:6 (7:3), 6:0. Čtyřhra - finále: Escobar, Nědovjesov (Ekv./Kaz.) - Cabral, Matos (Portug./Braz.) 6:2, 6:2. Turnaj mužů v Gstaadu (antuka, dotace 630.705 eur): Dvouhra - finále: Cachín (Arg.) - Ramos (Šp.) 3:6, 6:0, 7:5. Čtyřhra - finále: Wawrinka, Stricker (Švýc.) - Middelkoop, Demoliner (1-Niz./Braz.) 7:6 (10:8), 6:2. Turnaj žen v Budapešti (antuka, dotace 225.480 eur): Čtyřhra - finále: Piterová, Stollárová (Pol./Maď.) - Sisková, Aneyová (ČR/USA) 6:2, 4:6, 10:4. Semifinále: Sisková, Aneyová - Perezová, Savilleová (Austr.) bez boje.