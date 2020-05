Č. Krumlov chystá na léto koncerty i ozvěny MFF Karlovy Vary

Český Krumlov - Město Český Krumlov odhaduje letošní ztrátu z příjmů z turistického ruchu v souvislosti s koronavirem na 50 milionů korun. Podnikatelům odložilo platby nájmů a odpustilo poplatky za předzahrádky. V létě chce lákat české, německé i rakouské turisty na kulturní akce. Koncerty budou na třech pódiích, město nabídne i Ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary či gastronomii. Na letní akce dá radnice z rozpočtu tři až pět milionů korun. ČTK to řekl místostarosta Martin Hák (Společně pro ČK-Nezáv. a TOP 09).

Do Českého Krumlova za normálního stavu míří ročně dva miliony turistů. Kvůli pandemii tam teď nejezdí téměř žádní, město zrušilo i řadu akcí včetně Slavností pětilisté růže, jež navštěvuje kolem 23.000 lidí. Jihočeské divadlo navíc zrušilo sezonu před otáčivým hledištěm, kam v roce 2019 přijelo skoro 60.000 diváků.

V březnu odsunula radnice platby nájemného podnikatelům do 15. listopadu. "Ještě nemáme vyjasněno, do jaké míry se k nám vláda postaví z hlediska rozpočtového určení daní, to je pro nás klíčové," řekl Hák. Město odpustilo i poplatky za předzahrádky, zatím do konce srpna, lhůtu by mohlo i prodloužit.

Českokrumlovský rozvojový fond, dceřiná společnost města, snížil v květnu parkovací poplatky o polovinu. "Chceme podpořit zejména výletníky, kteří přijedou na otočku, na oběd, na kafe, na procházku," řekl Hák. Na jednom ze dvou placených stání pro zájezdové autobusy, pod bazénem, budou nově parkovat karavany. Město zaznamenalo velkou poptávku po parkování obytných vozů, dalším místem by mohlo být parkoviště P4 u zámecké zahrady. Z bus stopů bude výpadek v příjmech v desítkách milionů korun.

Zájem o ubytování v Krumlově, jenž má kapacitu 6000 lůžek, zatím velký není. Lidé jezdí o víkendech, hlavně na jednodenní výlety.

Radnice s podnikateli připravuje programy na léto, cílené na Čechy, Slováky, Němce a Rakušany. Restaurace by měly změnit ceny, někde i vylepšit servis. "Město bude velkou tavernou," řekl Hák.

Ve městě budou přes léto tři pódia. Jihočeská filharmonie odehraje koncerty s Danem Bártou, Nezmary, Ondřejem Rumlem nebo Ivou Bittovou, s níž dnes ve městě natáčela klip. Přijet by mohli i Matěj Ruppert, Václav Hudeček nebo Wohnout. Minulý týden pořádalo město streamovaný koncert, kde zpívali Dagmar Pecková i Ondřej Brzobohatý a jejž sledovalo 120.000 lidí.

"Chceme atmosféru, že se pořád někde hraje. Kdykoli návštěvník přijede, měl by mít nabídku. Hudbu, loutky, žonglování, budeme bavit lidi," řekl Hák. V kině chystá radnice ozvěny karlovarského filmového festivalu, ze sportovních aktivit plavání v řece, volejbal i vycházkové okruhy.