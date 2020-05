Bývalý žokej Hurt tragicky zemřel na 38. narozeniny

Praha - Bývalý žokej a později trenér Tomáš Hurt, který skončil v roce 2007 druhý ve Velké pardubické, tragicky zemřel v den svých 38. narozenin. Informoval o tom portál Jezdci.cz. Podle serveru iSport.cz měl Hurt nedávno pád v tréninku, ale legendární kouč Josef Váňa, pro kterého pracoval, uvedl, že tato nehoda za Hurtovu smrt nemohla.

"Udělalo se mu špatně, spadl ze schodů, když vycházel z paneláku. Divné bylo, že když padal, nebyl žádný obranný reflex, nenatáhnul ani ruce. Byl na pitvě, tak se to snad vysvětlí. Ale určitě nezemřel na pád z koně. Tragédie to je, ale s tímhle to nemá nic společného," řekl Váňa v rozhovoru pro iSport.cz. Podle Váni měl Hurt potíže s játry.

Jako žokej absolvoval Hurt přes 900 dostihů a slavil 109 vítězství. Ve 20 letech se stal s 15 výhrami šampionem překážkových jezdců.

Sedmkrát startoval v nejslavnějším českém překážkovém dostihu Velké pardubické a jeho nejlepším výsledkem bylo druhé místo z roku 2007, kdy v sedle obhájce prvenství Decent Fellowa na poslední chvíli nahradil zraněného Josefa Bartoše. O vítězství přišli až na poslední překážce, kdy se na první místo dostala Sixteen s Dušanem Andrésem.

Jezdeckou kariéru Hurt ukončil v roce 2008 a začal trénovat doma v Benešově ve středisku Černý les. V roli trenéra si připsal 105 vítězství.