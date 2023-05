Bývalý zmocněnec pro média vyzval Fialu, aby vláda zvážila sazby DPH pro média

Praha - Bývalý vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma požádal premiéra Petra Fialu (ODS), aby vláda znovu posoudila zařazení médií do sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Domnívá se, že všechna periodika i placený internetový obsah by měly stejně jako knihy patřit do nulové sazby DPH. Zvýšení sazby u novin podle něj zhoršuje už tak katastrofální situaci médií v ČR. Text jeho dopisu dnes zveřejnil server Mediaguru. Fiala už dříve uvedl, že změna daňových sazeb podle něj média neohrozí.

Klíma považuje za chybu a nesmysl, že vláda v úsporném balíčku kvůli potřebě stanovení sazby DPH rozdělila periodický tisk na noviny a časopisy. U novin má sazba vzrůst z deseti na 21 procent, u časopisů na 12 procent. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to zdůvodnil snahou daňově zvýhodnit vědecké časopisy, což Klíma označil za tak bizarní, že to nestojí za komentář.

Rozdělovat noviny a časopisy pro stanovení DPH podle periodicity nedává žádný smysl a fakticky to bude v různých případech nemožné, míní Klíma.

V zahraničí je podle něj praxe opačná a vlády se snaží noviny jakožto nositele zpravodajství daňově zvýhodňovat. "Jsem přesvědčen, že rolí státu je dbát i o to, aby média fungovala. Bohužel návrh zvýšení DPH pro noviny je dalším z kroků, který už tak katastrofální situaci médií u nás dále zhoršuje," uvedl.

Za nebezpečnou považuje argumentaci, že noviny už čte tak málo lidí, že nejsou důležité. "Noviny stále zasahují velmi vysoké procento čtenářů a v některých sociodemografických skupinách je jejich vliv zásadní, nemluvě o tom, že zejména někteří starší občané přístupem na internet ani nedisponují. Posílat čtenáře na internet znamená odvádět je od profesionálních médií do prostoru plného cílených dezinformací a záměrně tendenčního obsahu vytvářeného s cílem oslabit demokracii," míní Klíma.

"Jakékoliv zvýšení příjmů ze zvýšené DPH je z hlediska fungování demokratického státu zanedbatelné proti škodě, jaká tímto zvýšením demokratickému státu vznikne. U médií by mělo platit, že zpravodajství se nedaní," zdůraznil bývalý zmocněnec pro média.

Také Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropská asociace časopiseckých médií (EMMA) před několika dny v otevřeném dopise Fialovi vyzvaly českou vládu, aby plán změn DPH přehodnotila. Zvýšení daně z přidané hodnoty u tisku podle nich státu nepomůže získat více peněz do rozpočtu, pouze omezí dostupnost tištěných médií.

Velké vydavatelské domy podle nedávných vyjádření pro ČTK předpokládají, že chystané zvýšení DPH urychlí propad trhu denního tisku. Kromě chystaného zvýšení daně totiž noviny zdražují i kvůli rostoucím nákladům na papír, tisk a distribuci. Někteří vydavatelé proto zvažují, že vydávání tištěných deníků zastaví.