Bývalý výškař Bába získá dodatečně bronz z ME 2014 v Curychu

Praha - Bývalý výškař Jaroslav Bába získá dodatečně bronzovou medaili z mistrovství Evropy 2014 v Curychu. Posune se pořadím po potvrzení dopingového trestu původně třetího Ivana Uchova z Ruska, upozornil na webu Český atletický svaz.

Sportovní arbitráž CAS ruskému výškaři po jeho odvolání snížila trest ze čtyř let na dva roky a devět měsíců počínaje únorem 2019. Zkrátila období, v němž ho zpětně diskvalifikovala ze všech soutěží. Nyní trvá od 16. července 2012 do konce roku 2014, původně to bylo o rok déle. To ale nemění nic na tom, že Uchov vedle olympijského zlata z Londýna přišel i o evropský bronz z Curychu.

Ve Švýcarsku před sedmi lety jen díky lepšímu zápisu odsunul na čtvrté místo Bábu. Oba skočili napoprvé 230 centimetrů. Český reprezentant nakonec svou pátou medaili z velké seniorské akce získá dodatečně. "Medaile samozřejmě potěší, byla by to pro mě první z venkovního mistrovství Evropy. Na druhou stranu teď už si to člověk stejně tolik nevychutná," uvedl na webu atletického svazu před dvěma lety, kdy Uchov dostal původní trest.

Bába má ve sbírce bronzové medaile z olympijských her 2004 a halového mistrovství světa v témže roce, navíc získal stříbro a bronz na evropských halových šampionátech v letech 2011 a 2013. Kariéru ukončil v roce 2018. Pak se dal na trenérskou dráhu. Nyní se stará o elitní českou výškařku Michaelu Hrubou.